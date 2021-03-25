Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Yönetiminin bugüne dek yaptıklarına dair bilgi veren Biden, koronavirüse karşı 100 günde 100 milyon aşı hedefine geçen hafta ulaşıldığını söyledi.

Biden, şimdi de 100 günde 200 milyon aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Böylece ilk hedeflerini iki katına çıkarmış olduklarını belirten Biden, "Yüksek bir hedef olduğunu biliyorum, ilk hedefin iki katı; başka hiçbir ülke bizim yaptığımıza yaklaşamadı bile" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu, salgındaki can kaybı ise 545 bini aştı.

1.9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinin bir parçası olarak 1400 dolarlık yardım çeklerinin 100 milyon kişiye ulaştırıldığını belirten Biden, işsizlik rakamlarında da 100 bin düşüş kaydedildiğini söyledi.

Biden, "Yardım burada, umut da kapıda" diye konuştu.

Göçmenlik konusu

Biden göçmenlik, silah kontrolü, iklim değişikliği gibi "uzun vadeli sorunlara" yoğunlaşmak istediğini ifade etti.

İlk basın toplantısında Biden'a en fazla yöneltilen soru göçmenlik konusunda oldu.

ABD-Meksika sınırından geçmek isteyen göçmen sayısındaki artış konusunda görüşleri sorulan Biden, bunun birçok sebebi olan "devrevi" bir sorun olduğunu kaydetti.

Donald Trump yönetimi döneminde sorunun ağırlaştığını belirten Biden, kendi yönetiminin uygulayacağı politikaların ise "yeniden inşa" amacı güdeceğini söyledi.

Son tahminlere göre, hükümetin işlettiği gözetim merkezlerinde 17 bini aşkın göçmen çocuk gözetim altında tutuluyor.

2024'te yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı sorusunu ise Biden "evet" diye cevapladı. Ancak, "Kadere saygı duyduğu" sözleri de belirsizlik olarak yorumlandı.

Afganistan'dan askerlerin çekilmesi

Trump yönetimi tarafından belirlenen ve ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 1 Mayıs'a kadar tamamen çekmesini öngören plana ilişkin olarak da Biden, "1 Mayıs'a kadar askerlerimizin tamamını çekmemiz taktiksel nedenlerle zor görünüyor, ancak burada uzun süre kalmaya niyetimiz olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile görüştüklerini belirten Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da bu hafta Brüksel'de NATO müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.