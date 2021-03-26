Covid aşısı: Galler'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretildiği fabrikadan ilk görüntüler

Avrupa ülkelerinin çoğu aşı bulmakta zorlanıyor. AB ülkelerinin hükümetleri, hangi aşının hangi ülkeye ne kadar dağıtılacağını tartışırken Galler'de bir fabrika, yalnızca Birleşik Krallık için aşı üretiyor.