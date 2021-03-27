İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma protestoları ikinci haftasında: 'Sezen Ünlü yaşıyor olacaktı'

23 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı,

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmesi, Kadıköy'de ikinci hafta sonunda da protesto edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bıçakla öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün ismi en ön sırada okundu.

Cumartesi günü çağrısı yapılan protestolardan saatler önce yaşanan cinayet, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Ünlü'nün dini nikahla beraberlik yaşadığı öne sürülen Anıl Yolum, cinayet ekipleri tarafından tutuklanırken ünlü isimler İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapan paylaşımlarda bulundu.

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Yazar Elif Şafak da "Gelenekler korumaz, #istanbulsözleşmesi korur. Yeter!" ifadeleriyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi.

İzmir'de Konak Vapur İskelesi önünde de Kadıköy'deki protesto ile eş zamanlı olarak eylem yapıldı.