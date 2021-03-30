Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün kaynağının ne olduğuna dair Çin'de yaptığı araştırmaya ilişkin raporunu yayımladı. Raporda 17 Çinli 17 uluslararası araştırmacının imzası var.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün laboratuvardan yayıldığı hipotezinin en düşük ihtimal olduğunu belirtti; ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bunun için de daha fazla ekibin Çin'e gitmesi gerektiğini aktardı.

Tedros aynı zamanda Çin'den toplanan verilerin ve yapılan araştırmanın yeterli olmadığını da ekleyerek bu konuyla ilgili olarak Çin'i eleştirdi.

Wuhan'da heyetin laboratuvarları da dolaştığını aktaran Tedros, virüsün kaynağına ilişkin her hipotezin masada olduğunu ifade etti.

Wuhan'a giden heyetin başında olan Peter Ben Embarek ise koronavirüsün çok büyük ihtimalle Kasım 2019'da hatta Ekim ayında zaten ortalıkta olduğunu ve yurt dışına gitmiş olabileceğini aktardı.

Embarek de laboratuvar sızıntısı teorisinin en düşük ihtimal olduğunu; ancak halen bu mevzuyu da incelemek gerektiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), koronavirüs salgınının nasıl başladığını araştıran heyeti Çin'in Wuhan kentine bu yılın başlarında gitmişti.

Dört teze odaklanılmıştı

Heyet, Çin'de virüsle ilgili araştırmaların yürütüldüğü kurumlar, hastaneler ve salgının başlamasıyla ilişkilendirilen canlı hayvan pazarında çalışan kişilerle görüştü.

Heyetin incelemelerde bulunabilmesi için WHO ile Çin yetkilileri aylarca müzakerelerde bulunmuştu.

Şubat ayında Çin'e giden heyet, ilk bulguları açıklamıştı.

O zaman da koronavirüsün, yarasalar üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızmasının çok zayıf ihtimal olduğu aktarılmıştı.

Heyet, "Virüs büyük olasılıkla taşıyıcı bir hayvandan insanlara bulaştı" demişti.

Heyet Başkanı Peter Ben Embarek, incelemelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak Wuhan'da bir basın toplantısı düzenlemiş, virüsün insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört teze odaklandığını söylemişti:

Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi

Hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması

Virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi

Virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması

Peter Ben Embarek, "Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor ama ilk bulgularımız, en olası seçeneğin virüsün taşıyıcı bir hayvan üzerinden insanlara geçmiş olması" demişti.

Embarek, komplo teorilerinin odağında yer alan laboratuvar teziyle ilgili olarak, "Bu aşırı derecede düşük bir ihtimal. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda bu tez üzerine odaklanılmasını salık vermiyoruz" sözlerini sarf etmişti.