Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 34 ölü

51 dakika önce

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 34 kişi öldü. 72 yolcunun vagonlarda mahsur kaldığı belirtiliyor.

'Camları kırıp tavana çıktık'

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UDN gazetesine konuşan bir kadın yolcu, "Bir anda sarsıldık ve kendimi yerde buldum. Dışarı çıkabilmek için vagonun camlarını kırıp tavana çıktık" dedi.

Bunun, şimdiye kadar Tayvan'da meydana gelen en büyük kazalardan biri olduğu belirtiliyor.