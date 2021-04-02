İngiltere'den yeni Covid önlemi: Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş 'kırmızı liste'ye eklendi
İngiltere; Pakistan, Filipinler, Kenya ve Bangladeş'i gelecek haftadan itibaren seyahat yasağı koyduğu ülkeler arasına ekledi. 9 Nisan'da saat 04:00'ten itibaren, seyahatine bu ülkelerden başlayanlar ya da son 10 günde bu dört ülkede bulunmuş olanların İngiltere'ye girişleri yasaklanacak.
İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile İngiltere'de oturum hakkı bulunanlar ise bu karardan muaf tutulacak.
Ancak muaf tutulanlar da hükümetin onayladığı bir otelde 10 gün boyunca karantinada kalacak ve masraflarını (1750 sterlin) üstlenecek.
Bu kişiler otelde kaldıkları süre boyunca iki kez koronavirüs testi olacaklar ancak testlerin negatif çıkması karantina süresini kısaltmayacak.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, "Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS için hayati önemde olan" Filipinli hemşirelerin muafiyetiyle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Haberin sonu
Bakanlık uluslararası seyahat yasaklarının, Güney Afrika'daki gibi koronavirüs varyantlarının ülkede görülmesi riskini azaltmak için, Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin tavsiyeleri doğrultusunda konulduğunu söyledi.
'Kırmızı Liste'
9 Nisan'dan itibaren, İngiltere'nin "kırmızı listesinde" şu ülkeler olacak:
- Orta Doğu: Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri
- Afrika: Angola, Botsvana, Burundi, Cape Verde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Esvatini, Etiyopya, Kenya, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibye, Ruanda, Seyşeller, Somali, Güney Afrika, Tanzanya, Zambya, Zimbabve
- Asya: Bangladeş, Pakistan, Filipinler
- Güney Amerika: Arjantin, Bolivya, Brazilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Fransız Ginesi, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela
- Times gazetesi, İngiltere hükümetinin uluslararası seyahat için ülkeleri üç gruba ayıracağını yazdı
- İngiltere'de 70'ten fazla milletvekili, hükümetin aşı sertifikası planlarına karşı kampanya başlattı
- İngiltere'de açık havada 6 kişiye kadar buluşmalar ve spor etkinlikleri serbest
- İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs vakaları belirgin şekilde düştü
- İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu
- BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?
- NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler