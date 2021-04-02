BBC Türkçe'den düzeltme ve özür açıklaması
BBC Türkçe'de 1 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 10:32'de Guardian gazetesindeki habere atfen "2'nci Süveyş Kanalı projesi': BM yeni deniz yolu alternatiflerini inceliyor" başlıklı bir haber yayımlandı.
Gün içinde 1 Nisan şakası olduğunu teyit eder etmez haberi derhal yayından kaldırdık, haberle ilgili sosyal medya paylaşımlarımızı sildik.
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Bu hata nedeniyle okurlarımızdan ve sosyal medyadaki takipçilerimizden özür dileriz.