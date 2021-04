İki Kez Yaşamanın Güzelliği: Sharon Stone'un yeni kitabında anlattığı 5 önemli anısı

11 dakika önce

"The Beauty of Living Twice - İki Kez Yaşamanın Güzelliği" adlı kitapta, Stone'un bahsettiği ikinci yaşam, 2001'de felç ve beyin kanaması geçirmesinin ardından gelen dönem.