ABD Kongre binası yakınında bir araç kontrol noktasına çarptı, iki polis ve şüpheli hastaneye kaldırıldı

13 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, ABD Kongresi'

Barikatlarla çevrili olan ABD Kongresi'nin yakınında bir araç bölgedeki bir polis kontrol noktasına araçla çarparak iki polisi yaraladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kongre polisi, şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "...biri aracını iki ABD Kongre polisi üzerine sürdü" denildi.

Yaralanan polislerle birlikte, şüphelinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.