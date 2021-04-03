İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti

11 dakika önce

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İngiltere'de Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olan yedi kişinin sıradışı kan pıhtısı vakasından ötürü hayatını kaybettiği aktarıldı.

BBC'nin sağlık yetkililerinden teyitlediği bilgiye göre toplamda aşıyı olan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı oluşumunun görüldüğü belirtildi.

Bu durumun halen bir tesadüf mü yoksa aşının bir yan etkisinin mi olduğu bilinmiyor.

Yetkililer ise aşının yararlarının riskinden daha büyük olduğunu aktarıyor.

Ancak Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada, endişelerden ötürü aşıyı sadece yaşı büyük vatandaşlara uygulama kararı aldı.

İngiltere'deki İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) cuma günü açıkladığı bilgiye göre aşıyı olan 22 kişide beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması vakası görüldü.

Bu vakalarda trombosit sayısının da düşük olduğu, bunun pıhtılaşmaya neden olduğu aktarıldı.

MHRA, BBC'ye gönderdiği emailinde hem bu vakaları teyitledi hem de yedi kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

MHRA'dan Dr. June Raine ise aşının sağladığı koruyuculuğun risklerin önüne geçtiğini ve halkın aşılanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Halen kan pıhtılaşmasına AstraZeneca aşısının yol açıp açmadığı araştırılıyor; Avrupa İlaç Ajansı bu haftanın başında bu ihtimalin henüz kanıtlanmadığını, ancak mümkün olabileceğini belirtmişti.

BioNTech aşısıyla farkı

AstraZeneca aşısıyla ilgili iki mevzu şüphelerin oluşmasına neden oluyor.

Bunlardan ilki kan pıhtılaşması vakalarında trombositin düşük oranda olduğunun da tespit edilmesi.

Diğeri de Oxford-AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşısı arasındaki fark.

İngiltere'de Pfizer aşısını olan 10 milyon kişiden ikisinde kan pıhtılaşması görüldü, ancak bu kişilerde trombosit oranının düşük olduğu gözlemlenmedi.

Son bulgular, bu vakalarda görülen kan pıhtılaşmasının sıradışı olup olmadığına yönelik bir açıklık getirmiyor.

Tahminler, normalde her bir milyon kişinin ikisinde ya da 16'sında kan pıhtılaşmasının görüldüğüne yönelik farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Koronavirüsün sıradışı kan pıhtılaşması oranını artırabildiği tahmin edilmekte.

Almanya'da AstraZeneca aşısı olan 2,7 milyon kişiden 31'inde kan pıhtılaşması görüldü, dokuzu hayatını kaybetti.

Vakaların daha çok genç ve orta yaşlı kadınlarda görüldüğü aktarıldı.

Ancak halen daha aşı ile bu vakalar arasında bir direkt bağ kanıtlanabilmiş değil.