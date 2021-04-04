Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin 'dış güçlerle komplo kurmakla' suçlandı

16 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, dün ev hapsine alınan Kral II. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le ilgili açıklama yaptı.

Eymen Safadi, Prens Hamza bin Hüseyin'in, bazı kişilerle birlikte, "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan, dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını" söyledi.

Komployla ilgili soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Safadi, konunun yargıya havale edileceğini belirtti.

Safadi'ye göre Prens Hamza bin Hüseyin, aşiret liderlerini hükümete karşı seferber etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Prens Hamza bin Hüseyin, dün BBC'ye ulaştırdığı iki video mesajında ev hapsinde olduğunu söylemişti.

Ürdün'ün eski veliaht prensi, ülkenin liderlerini yolsuzluk yapmak ve beceriksizce davranmakla suçlamış, "komplo" iddialarını ise reddetmişti.

Prens Hamza bin Hüseyin, kendisine dışarı çıkmaması ve insanlarla iletişime geçmemesinin söylendiğini açıklamıştı.

Eski veliaht prensin ABD doğumlu annesi Kraliçe Nur ise "şeytani iftiralara" maruz kalan masumlar için dua ettiğini söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Prens Hamza bin Hüseyin'in ilk eşi Prenses Nur, Prens Hamza bin Hüseyin ve annesi Kraliçe Nur, Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ve Ürdün Kralı II. Abdullah

Ürdün'de, Hamza bin Hüseyin 1999'da Veliaht Prens ilan edilmiş, Kral II. Abdullah ise tahta çıkmasından 5 yıl sonra 2004'te bu ünvanı kendi oğluna vermişti.

16 kişi gözaltında

Ürdün'de dün ülkenin güvenliğini tehdit ettikleri iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eski danışmanlarından Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bassem Awadallah

Ürdün'deki son gelişmeler sonrası ABD, İngiltere, Mısır ve Suudi Arabistan Kral II. Abdullah'a desteklerini bildirmişlerdi.