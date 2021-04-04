Tayvan'da tren kazası: En az 50 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada şantiye şefi gözaltına alındı

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Tayvan'da Cuma günü en az 50 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına neden olmakla suçlanan şantiye şefi gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre Lee Yi-hsiang'ın sorumluluğundaki demiryolu hattı yakınındaki tepeye park edilen vinç, henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kaymış, tünele girmek üzere olan yolcu treni de raydan çıkmıştı.