Amazon bazı şoförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

8 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Amazon başta, çalışanlarının şişelere işemek zorunda kaldığını reddetmişti.

İnternetten alışveriş devi Amazon, dağıtım yapan şoförlerinin zaman zaman idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığını söyleyen ABD'li bir siyasetçinin sözlerini yanlış bir şekilde yalanladığı için özür diledi.

Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, bir Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek "Çalışanların sendikalaşmasını engelleyip idrarlarını şişelere yapmalarına zorlarken, saatte 15 dolar ücret vermek sizi ilerici yapmaz" yazmıştı.

Amazon'un resmi Twitter hesabından verilen yanıttaysa "Bu doğru olsa, kimse bizim için çalışmazdı" denildi.

Şirket şimdiyse, şoförlerin idrarlarını şişelere yapmak zorunda kaldığını gösteren kanıtların ortaya çıkmasının ardından özür diledi ve "Pocan'a bir özür borçluyuz. Tweet doğru değildi. Büyük şoför sayımızı hesaba katmadı ve yanlış bir şekilde ikmal merkezlerimize odaklanıldı" denildi.

Mesajda ayrıca, ikmal merkezlerinde çalışanların "istedikleri an" kullanılabilecekleri onlarca tuvalet olduğu da belirtildi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Los Angeles'taki çalışanlar, Alabama'daki işçileri destekledi.

Haber kuruluşları sayısız Amazon çalışanının, mesaideyken idrarlarını plastik şişelere yapmaktan başka çareleri kalmadığı yönündeki sözlerine yer verdi. Ayrıca hem ikmal merkezlerindeki hem de dağıtım şoförlerinin zorlu çalışma koşulları aktarıldı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinin bu durumdan haberdar olduklarını gösteren şirketin iç yazışmaları da artaya çıktı.

Amazon'un geri adım attığı açıklamada ayrıca "Şoförlerin bazen trafikte ve kırsal yollarda tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz ve bu durum özellikle Covid nedeniyle umumi tuvaletlerin kapanmasıyla yoğunlaştı" denirken, sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.

Kaynak, EPA

Pocan ise Amazon'un özrünü reddetti ve "Bu benim meselem değil, yeterince saygı ve haysiyetle davranmadığınız işçilerinizin meselesi. TÜM işçilerinize yarattığınız yetersiz çalışma koşullarını kabul ederek işe başlayın ve herkesin sorunlarını çözün. Ve sonunda da müdahale etmeden, sendikalaşmalarına izin verin" dedi.

Bessemer, Alabama'daki Amazon çalışanları geçen hafta sendikalaşma için oylama yapmıştı. Amazon'un şiddetle karşı çıktığı sendikalaşma oylamasının sonuçları gelecek hafta alınacak. Sonuç evet çıkarsa, bu Amazon çalışanlarının ABD'deki ilk sendikası olacak.