Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi

22 dakika önce

Kaynak, YouTube / 5TV Fotoğraf altı yazısı, Leningrad Televizyonu'nun yerini alan kanal filmi geçen hafta YouTube'a koydu

İngiliz yazar JRR Tolkien'in beyaz perde uyarlamaları dünyaca popüler olan kitabı Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyetler Birliği televizyonu için yapılan uyarlamasının yeniden keşfedilerek geçen hafta YouTube'a konması özellikle Rusya'daki meraklıları arasında büyük sevinç yarattı.

Guardian gazetesinin Rusya muhabiri Andrew Roth'un haberine göre, Yüzüklerin Efendisi kitabının birinci bölümü olan Yüzük Kardeşliği'nin televizyon filmi olarak uyarlandığı Khraniteli, 1991'de çekildi ve üçlemenin Sovyetler Birliği'nde yapılan tek uyarlaması olduğu düşünülüyor.

Dünyanın dört bir yanında gişe rekorları kıran Peter Jackson'ın beyaz perde üçlemesinin ilki gösterime girmeden 10 yıl önce televizyonda yayınlanan bu düşük bütçeli film başka bir çağa aitmiş gibi.

Guardian muhabiri "Kostümler ve set gayet ilkel, efektler gülünç ve birçok sahne filmden çok tiyatro oyununu andırıyor" diye tarif ediyor.

Rock grubu Akvarium'dan Andrei Romanov tarafından bestelenen müzik de yapıma net bir Sovyet havası veriyor.

Kayıplara karışmıştı

Televizyon filminin sadece bir kez gösterildikten sonra Leningrad Televizyonu arşivlerinde kayıplara karıştığı söyleniyor.

Filmin varlığı bir daha kimsenin aklına gelmiyor. Ta ki Leningrad Televizyonu'nun devamı olan 5TV filmi geçen hafta aniden YouTube'a -iki bölüm halinde- koyana kadar. Birkaç gün içinde 400 bin kişi tarafından izleniyor.

Rusça Fantazi Dünyası adlı dergi "Meraklıları onlarca yıldır arşivleri arıyor ama bu filmi bulamıyordu" diye yazdı.

Sonuçta YouTube'a konulan uyarlama seyredenlerde nostaljik bir etki de yaratmışa benziyor.

Romanov, Tolkien'in, 3'ü elflere 7'si cücelere, 9'u da ölümlü insanlara verilen gizli güçleri olan yüzüklerin kökenine ilişkin anlatısının kabaca bir çevirisini açılışta şarkılaştırmış.

Ayrıca Sovyet versiyonunda kitabın, Jackson'un 93 milyon dolar bütçeli gişe rekortmeni üçlemesinde dışarda bırakılan bazı alt hikayeleri de var. Bunlardan biri de kitabın kahramanlarının, ormanda yaşayan ve ormanla organik bir şekilde iç içe geçmiş Tom Bombadil ile karşılaştığı ve onun hikayesinin anlatıldığı bölüm.

Bu bölüm İngilizce beyaz perde uyarlamasında fazla uzun olduğu ve hikayeyi ilerletmediği gerekçesiyle kesilmişti.

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk korsan çevirisi kitabın İngilizce yayımlanmasından on yılı aşkın süre sonra 1966'da yayınlandı. İlk resmi çevirisi ise 1982'de çıktı fakat, ikinci ve üçüncü bölümler "İki Kule" ve "Kralın Dönüşü"nün yayımlanması birkaç yıl sürdü.