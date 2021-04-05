Almanya'da halkın çoğunluğu ülke çapında koronavirüs önlemleri istiyor

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Almanya'da halkın büyük çoğunluğu koronavirüse karşı ülke çapında önlem alınmasını istiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre yapılan bir ankette halkın yüzde 53'ü hükümetin bütüncül bir yaklaşımla, 13 eyalet adına koronavirüs önlemlerine karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs vaka sayısı hızla artan ve pandemide üçüncü dalganın içinde yer alan ülkede anket şirketi YouGov'ın yaptığı araştırmaya göre halkın çoğunluğu hükümetin bütün eyaletler adına karar vermesi gerektiğini düşünüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor.

Ancak eyalet liderleri bu fikre karşı çıkıyor. Her bölgedeki vaka sayısına göre önlemlere karar verilmesi gerektiği görüşünü savunan olan siyasetçiler var.

En son olarak İçişleri Bakanı Horst Seehofer de koronavirüse karşı etkili mücadelenin tek yolunun ulusal bir tavır takınmakla olacağını aktardı.

Welt am Sontag gazetesine konuşan Horst Seehofer, "Toplumda birleşik kuralların alınması yönünde bir talep var. Benim teklifim de federal yasalar ile tek tip kurallar getirmek" dedi.

On binlerce kişi İspanya'ya tatile gitti

The Robert Koch Enstitüsü verilerine göre pazartesi günü ülkede 8.500 yeni vaka kaydedildi; bu geçen hafta açıklanan rakamdan 1.400 daha az. Bunda Almanya'da Paskalya tatili olması dolayısıyla daha az test yapılmasının rolünün olduğu aktarılıyor.

Pazartesi günü 50 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

4.100 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor; bu kişilerin yüzde 55'i solunum cihazına bağlı.

Diğer yandan on binlerce Almanya vatandaşının İspanya'nın Mayorka adasına tatile gitmesi ülkede öfkeye yol açtı.

Bazı siyasetçiler bu yaz tatilin ertelenmesi gerektiğini de savunuyor.

Mart ayının sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurmıştı.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak daha sonra yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.