George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

6 Nisan 2021, 01:28 +03

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25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söyledi.

Arradondo Pazartesi günkü altıncı duruşmada verdiği ifadesinde, Chauvin'in, Floyd ona direnmezken ve acı çektiğini söylerken, diziyle onun ensesine basmaması gerektiğini belirtti.

Minneapolis Emniyet Müdürü, "Chavin'in yaptıkları emniyet biriminin politikalarıyla, ahlâk anlayışıyla ve değerleriyle örtüşmüyor" dedi.

Arradondo, Floyd'un ölüm sonrası, Chauvin dahil dört polis memurunu görevden almıştı.

1989'da polis olan Arradondo, 2017'de Minneapolis'in Afrika kökenli Amerikalı ilk emniyet müdürü olmuştu.

"Cinayet işlemek" ve "adam öldürmek" ile itham edilen 45 yaşındaki Chauvin ise suçlamaları reddetti.

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Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ise en az bir ay sürmesi bekleniyor.

Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken 9 dakikadan uzun süre diziyle onun ensesine bastırması ve sık sık "Hefes alamıyorum" diyen Floyd'un daha sonra hayatını kaybetmesi, geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

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George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Fakat Floyd ekip aracına bindirilirken direndi ve Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

İşte dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, dizini Floyd'un ensesine bastırdı ve iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre orada tuttu.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.