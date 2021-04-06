İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar'

13 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail aşı belgesi uygulamasını kamusal mekanlara girişte yürürlüğe koydu bile

İngiltere'de, salgınla mücadelede Covid pasaportu uygulamasının da masada olmasına tepkiler var. Uygulamanın toplumu böleceği ve ayrımcılığa yol açacağı endişeleri dile getiriliyor.

Pazartesi günü hükümetin, önümüzdeki dönemde, salgın önlemleri kapsamında, bir kişinin aşı olduğunu, testinin negatif çıktığını ya da bağışıklığı olduğunu belgeleyen sertifikaların kullanılmasını da bir ihtimal olarak değerlendirdiği anlaşılmıştı.

Başbakan Boris Johnson dünkü basın toplantısında, İngiltere'de salgın önlemlerinin birer aşama daha gevşetileceği 12 Nisan ve 17 Mayıs'ta atılacak adımlar için bir aşı pasaportuna gerek olmayacağını söylediyse de, bu fikri tamamen reddetmedi.

Bu uygulamayla ilgili bazı etik ve pratik sorular olduğunu kabul eden Başbakan Johnson, ayrımcı bir sistem yaratmamak için çok dikkatli olmak gerektiğini de ekledi.

Bu sabah BBC radyosunun sorularını yanıtlayan aşıdan sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, hükümetin ekonomiyi tümüyle açabilmek için Covid sertifikası olasılığını değerlendirmemesinin yanlış olacağını söyledi ve "Hayatlarımızı geri alabilmek için elimizdeki bütün seçenekleri gözden geçirmek en doğrusu" diye konuştu.

Hükümetin Covid pasaportu uygulamasına ilişkin değerlendirmesinin yaz aylarına kadar tamamlanması beklenmiyor.

Hükümet Covid sertifikası fikrini Wembley Stadyumu'nda yapılacak Futbol Şampiyonası finalinde deneyecek.

Uygulanabilirse, bu yolla insanların, tiyatrolar, sinemalar, gece klüpleri ve festivaller gibi toplu etkinliklere katılmasını ve buralarda sosyal mesafe önlemlerinin bir ölçüde hafifletilmesini sağlayabilmesi umuluyor.

12 Nisan'dan itibaren İngiltere'de temel ihtiyaçlara cevap veren dükkanlar, berber ve kuaförler, spor salonları gibi yerler ile yiyecek ve içecek servisi yapan bar, pub, restoran ve büfeler açılacak.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Hükümet aşı sertifikası/pasaportunun ekonominin daha hızlı açılışını sağlayabileceği fikrini değerlendiriyor

Kamuoyu ve parlamentodan görüşler

Fakat aralarında iktidar partisinden siyasetçilerin de bulunduğu 70 milletvekili bu yönteme eleştirilerini dile getirdi ve Muhafazakar milletvekili Mark Harper, uygulamanın Avam Kamarası'nda oylanmasını istedi.

Milletvekilleri toplumsal hayata katılımın tıbbi bir belgeye bağlanmasının, toplumu bölücü ve ayrımcılık yaratıcı olacağı endişesini dile getiriyor.

Aşı pasaportu fikrinin dış seyahatlerde kullanımından çok toplumsal hayata katılımda kullanımına karşı çıkılıyor.

Buna karşılık yakınlarda Birleşik Krallık içerisinde 8 bin kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasında, "aşı pasaportu"nun belli durumlarda uygulanmasına çoğunluğun destek verdiği ortaya çıktı.

Ipsos Mori tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 78'i bu uygulamanın uluslararası seyahatler ve bakım evlerinde kalan yakınların ziyaretinde faydalı olacağını söyledi.

Covid pasapordu uygulaması bazı ülkeler tarafından uygulamaya kondu bile.

Dünyada nüfusunun en büyük kısmını aşılayan ülke olan İsrail'de, iki doz aşısını da olanların oteller, spor tesisleri ya da tiyatrolar gibi kamusal alanlara girişine izin veriliyor.

İngiltere'de şu ana kadar nüfusun hemen yarısı birinci doz aşılarını oldu, iki doz aşısını da olanların oranı ise henüz yüzde 10'un altında.

Ülkede şu anda Pfizer ve Oxford Astra/Zeneca aşıları kullanılıyor. Nisan'ın üçüncü haftasından itibaren Moderna aşısının da kullanıma gireceği açıklandı.