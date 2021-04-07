İran: Bir yük gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı

41 dakika önce

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İran Dışişleri Bakanlığı, bir İran gemisinin salyangoz (limpet) mayını saldırısına uğradığı haberlerinin ardından, Saviz adlı İran bandıralı bir geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Said Hatibzade "Patlama Salı sabahı Cibuti açıklarında meydana geldi. Hafif hasara yol açarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Konu araştırılıyor" dedi.

Hatibzade geminin bir yük gemisi olduğunu söyledi, ancak geminin bir olasılıkla, Yemen'deki İran destekli Huti milislerine ikmal amacıyla İran Ordusu tarafından kullanıldığına inanılıyor. New York Times da adını açıklamayan bir ABD'li yetkilinin, İsrail'in kendilerine geminin Salı sabahı erken saatlerde hedef alındığnı söylediğini yazdı.

Şubat ayı sonlarından bu yana, bölgede İsrail ve İran'a ait yük gemilerine saldırılar düzenlendiğine dair haberler geliyor ve taraflar saldırılardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Karşılıklı saldırılar

İsrailli yetkililerse, İran'a ait bir yük gemisine saldırı düzenlendiğine dair haberler hakkında bir açıklama yapmadı.

Karşılıklı saldırılar, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmeyi vaat eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak sonunda görev başlamasını izleyen günlerde başlamıştı.