Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

58 dakika önce

Kaynak, PA Media

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye'den İngiltere'ye yapılacak seyahatlerle ilgili düzenlemelerde yapılmış herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve Türkiye'nin "kırmızı listeye" alındığı yönündeki iddialar da doğruluk taşımıyor.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edenlerin pasaport kontrolünde 72 saat önce alınmış negatif PCR test sonucu göstermeleri, varıştan sonraki 10 gün verecekleri adreste ev karantinasında kalmaları ve ikinci ile sekizinci gün test yaptırmaları koşulları devam ediyor.

İngiltere'nin ülke dışından gelenlere uyguladığı bu kurallar, "kırmızı liste" olarak tanımlananlar dışında kalan tüm ülkelerden yapılan seyahatler için geçerli.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin ise 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

BBC'ye bilgi veren İngiltere hükümet kaynakları, Türkiye ile ilgili mevcut düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve "kırmızı listeye" dahil edilmesine dair şu aşamada bir çalışma olmadığını söyledi.

Türkiye'de bazı basın organları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Pazartesi günü "ülkelere giriş tablosunun" güncel versiyonunu yayımlamasının ardından İngiltere'nin Türkiye'den gelenlere yönelik düzenlemelerini sıkılaştırdığını ve otel karantinası zorunluluğu getirdiğini öne sürmüştü.

SHGM'nin yayımladığı güncel tablonun Birleşik Krallık bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 10 günlük karantina uygulanmaktadır. 2. ve 8. günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılmaktadır. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak 2 Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilmektedir."

Bu güncellemenin ardından Türkiye'ye yönelik düzenlemelerin sıkılaştırıldığı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yapan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin "kırmızı listede olmadığını açıklığa kavuşturmak istediklerini" belirtti.

Büyükelçilik, "Türkiye'den İngiltere'ye gelen yolcuların, varış öncesi 10 günde 'kırmızı liste'deki bir ülkeden geçmedikleri sürece, gözetimli bir otelde karantinaya alınmaları gerekmez" dedi.

Kırmızı listede hangi ülkeler var?

İngiltere, son dönemde getirdiği yeni seyahat düzenlemeleri kapsamında, Covid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

İngiltere, bu uygulamayı farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor. Kırmızı listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Bu listede 39 ülke bulunuyor. Listede bulunan ülkeler şöyle:

Bu listenin dışında kalan ülkelerden gelenlerin ise 10 gün boyunca belirttikleri adreste karantinada kalmaları gerekiyor.

Yine İngiltere'ye ülke dışından gelen herkesin yolculuk öncesinde bir form doldurması ve 210 pound ödeyerek, ikinci ve sekizinci günlerde yapılmak üzere test kiti satın alması zorunluluğu bulunuyor.

İngiltere, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan sonra yeni seyahat düzenlemelerine geçmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, ülkelerin yeşil-sarı-kırmızı olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılması ve her kategori için de farklı bir düzenleme uygulanması öngörülüyor.