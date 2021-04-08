Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni 'el ve ayaklarında his kaybı yaşıyor'

47 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Navalni, düzgün tedavi görmediği gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve elleri ile ayaklarında his kaybı görülmeye başlandığı belirtildi.

Avukatı Vadim Kozev, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklanan Navalni'de iki omurilik fıtığı teşhis edildiğini söyledi.

Navalni geçen hafta, sürekli çektiği sırt ağrılarının tedavi edilmesi için açlık grevine başlamıştı.

Beyaz Saray da Navalni'nin sağlık durumuyla ilgili haberlerin endişe verici olduğunu söylemişti.

Navalni'yi Çarşamba günü ziyaret eden avukatı Kozev, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Aleksey kendi başına yürüyor. Yürürken ağrısı var. Bacakları, avuç içi ve bileklerindeki his kaybıyla hastalığın açıkça ilerlediğini görmek çok kaygı verici" dedi.

44 yaşındaki Navalni, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle Pokrov kentindeki hapishanenin revirine kaldırılmıştı. Muhalif lider sürekli öksürük ve ateşten şikayetçiydi.

Avukatına göre Navalni'nin ateşi 39'u gördükten sonra 37'ye indi ve açlık grevi yüzünden günde yaklaşık bir kilo kaybediyor.

Bir Instagram paylaşımında Navalni, hapishane yetkililerinin yanında tavuk kızartarak ve kıyafetlerinin ceplerine şekerler koyarak açlık grevini sonlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Joe Biden yönetiminin Navalni'nin hapis cezasını "siyasi bir tutuklama ve büyük bir adaletsizlik" olarak gördüğünü söyledi ve derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Daha önce Uluslararası Af Örgütü de Navalni'nin işkence sayılabilecek koşullarda tutulduğunu ve koşulların Navalny'yi yavaş yavaş öldürebileceğini belirtmişti.

Navalni'nin tutulduğu hapishane, özellikle kötü koşullarıyla biliniyor.

Kendisini ziyaret eden avukatları, hapishanede doktor olmadığını ve revirde tek bir sağlık memurunun çalıştığını kaydetti.

Rus yetkililer, Navalni'nin düzgün tedavi görmediği iddialarını reddetmiş ve "gerekli tüm tıbbi yardımı aldığını" savunmuştu.

Navalni'nin koğuşunda kalan üç kişinin geçtiğimiz günlerde verem teşhisiyle hastaneye kaldırılıdıkları belirtilirken, yetkililer bunu reddediyor.

Navalni 2014'te zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.