Sri Lanka: Güzellik yarışmasında kraliçenin tacını çalan selefi gözaltında

21 dakika önce

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, "Mrs Sri Lanka" tacının çalındığı anı izleyin.

Sri Lanka'da polis, sahnede bir başka güzellik kraliçesini yaraladığı gerekçesiyle Mrs World unvanını elinde tutan Caroline Jurie'yi gözaltına aldı.

Pazar günü televizyondan canlı yayımlanan Mrs Sri Lanka yarışmasında Pushpika De Silva birinci olmuştu ve yarışmanın bir önceki galibi Jurie'nin tacı yeni sahibine takması gerekiyordu.

Ancak Jurie bunun yerine, boşanmış olduğu için unvanı alamayacağını öne sürerek tacı De Silva'nın başından çıkarttı.

De Silva daha sonra eşinden ayrı yaşadığını ve boşanmadığını belirtti.

Mrs Sri Lanka yarışması, evli kadınlar için düzenlenen Mrs World güzellik yarışmasının bir parçası. Katılımcı ülkede seçilen güzellik kraliçeleri, daha sonra Mrs World yarışmasında yer alıyor.

Jurie de sahnede yaptığı açıklamada "Evlenmiş ve boşanmış kadınların katılmasını yasaklayan bir kural var, ben de müdahale edip tacı ikinciye takıyorum" dedi.

Olayın videosunda, De Silva'nın tacı ikinci güzele taktıktan sonra, De Silva'nın gözyaşları içinde sahneyi terk etmesi görülüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Caroline Jurie, tacı yarışmanın ikincisine taktı.

De Silva Facebook hesabından paylaştığı mesajda, olayın ardından başındaki yaraların tedavisi için hastaneye gittiğini söyledi.

De Silva daha sonra düzenlediği basın toplantısında da "Sri Lanka'da benim gibi sıkıntı çeken çok sayıda bekar anne var. Bu tacı o kadınlara, çocuklarını tek başına yetiştirmek için acı çekenlere adıyorum" dedi.

Ayrıca maruz kaldığı "makul olmayan ve küçük düşürücü" davranışlara karşı dava açacağını vurguladı.

Olaya karışan bir Sri Lankalı manken daha gözaltına alındı.

Polis Sözcüsü Ajith Rohana BBC'ye yaptığı açıklamada "Polis Caroline Jurie ve Chula Padmendra'yı Pazar günü yaşanan olay nedeniyle gözaltına aldı" dedi.

Hem Jurie hem de Mrs Sri Lanka yarışmasının baş organizatörü Chandimal Jayasihghe'nin polis tarafından sorgulandığı kaydedildi. Jure ve Padmendra, 19 Nisan'daki mahkeme öncesi kefaletle serbest bırakıldı.

De Silva'nın tacı geri verilirken, organizatörler Jurie'nin bir özür yayımlamasını beklediklerini duyurdu.