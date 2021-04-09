Covid-19 aşısı: İngiltere'de İslam alimlerinden 'aşı orucu bozmaz' tavsiyesi

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İngiltere'de İslam alimleri ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, ülkedeki Müslümanlara orucun Covid aşısı yaptırmalarına engel olmaması çağrısında bulundu. Türkiye'de de diyanet aşı olmanın orucu bozmayacağı fetvası verirken, bu görüşe karşı çıkanlar da var.

İslam'a göre gündoğumu ve günbatımı arasında tutulan oruçta "vücuda herhangi bir şeyin girmemesi" gerek.

Ancak Leeds kentindeki imam Qari Asım, aşının kan akışı yoluyla değil, kas üzerinden vücuda girmesi ve besleyici olmaması nedeniyle orucu bozmayacağını söyledi.

Aynı zamanda Ulusal Camiler ve İmamlar Danışma Kurulu Başkanı olan Asım BBC'ye yaptığı açıklamada, "İslam alimlerinin çoğunluğu, Ramazan'da aşı olmanın orucu bozmayacağı görüşünde" dedi.

Asım Müslüman toplumuna mesajını ise "Aşı sırasınız geldiyse ve davetinizi aldıysanız kendinize şu soruyu sormalısınız; etkili olduğu kanıtlanmış aşıyı olacak mısınız, yoksa sizi hasta edebilecek ve Ramazan'ın tümünü kaçırmanızı ve bir olasılıkla hastaneye yatmanızı gerektirebilecek Covid'e yakalanma riskini mi göze alacaksınız?" sözleriyle verdi.

İngiltere'de bazı kentlerde, Müslümanların iftardan sonra aşı olabilmeleri için çalışma saatleri uzatıldı.

Ancak Londra'da görev yapan aile doktoru Farzana Hüseyin bunun gerekli olmadığını söyledi ve "Birçok Müslüman'ın Ramazan'da Covid aşısı konusundaki kaygılarını biliyoruz. Birçok insan bir enjeksiyonun orucu bozacağına inanıyor ama bozmuyor, çünkü beslenme değil" dedi.

Hüseyin ayrıca "Kuran yaşamınızı kurtarmanın en önemli şey olduğunu söylüyor. 'Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanın hayatını kurtarmaktır' diyor. Aşı olmak dinini yaşayan Müslümanlar için bir sorumluluktur " dedi.

İngiltere'deki kurallar, sosyal mesafe kurallarıyla teravi namazı gibi toplu ibadetlere izin veriyor. Ancak farklı hanelerin kapalı alanlarda birlikte iftar yapmaları yasak.

İngiltere İslami Tıp Derneği, teravih namazının "kısa tutulması, havalandırmanın artırılması ve imamların cemaati korumak için düzgün bir şekilde yerleştirilmiş çift maske takmaları" tavsiyelerinde bulundu.

Diyanet: Besin değeri taşımayan aşı orucu bozmaz

Türkiye'de de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu da açıklamasında da, "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz" açıklamasını yapmıştı.

Açıklamada, "Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler." denilmişti.

'Kaza edilmesi gerekir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, vatandaşlardan "Oruçluyken aşı olabilir miyiz?" şeklinde çok yoğun bir şekilde sorular aldıklarını belirtmiş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" açıklaması yapmıştı.

Ancak bu görüşe karşı çıkanlar da var. TGRT Haber televizyonunun yayınına katılan İlahiyatçı Osman Ünlü, "aşının orucu bozduğunu, aşı olan kişinin bir gün kaza orucu tutması gerektiğini" söyledi.

Aynı yayına katılan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de şu görüşleri dile getirdi: