Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı

9 Nisan 2021, 14:11 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Buckingham Sarayı, Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe İkinici Elizabeth, büyük bir üzüntüyle sevgili eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Ekselansları, Windsor Sarayı'nda huzurlu bir şekilde yaşamını yitirdi" denildi.

Başbakan Boris Johnson, Prens Philip'in "hayatının sayısız gence ilham olduğunu" söyledi.

Prens, Prenses Elizabeth ile kraliçe olmadan beş yıl önce 1947 yılında evlendi, en uzun süreli kraliyet eşi oldu.

Edinburgh Dükü, tedavi nedeniyle bir ay kaldığı hastaneden Mart ayında taburcu edildi.

Londra'da bulunan St Bartholomew's'ta daha önceden de varolan bir kalp hastalığıyla ilgili bir operasyon geçirdi.

Prens Philip ve Kraliçe'nin dört çocuk, sekiz torun ve 10 torun çocuğu vardı.

İlk oğulları, Galler Prensi Charles 1948 yılında doğdu, onu 1950 yılında kız kardeşi Prenses Anne izledi, York Dükü Prens Andrew 1960 yılında, Wessex Kontu Prens Edward 1964 yılında dünyaya geldi.

Prens Philip, Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya geldi.

Babası, Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew idi.