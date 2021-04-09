Fotoğraflarla Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatı

Fotoğraf altı yazısı,

Bu fotoğrafın, Prenses Elizabeth (soldan üçüncü) ile o dönem bahriyeli olan Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip'in (arkada beyaz kepiyle) birlikte görüldüğü ilk fotoğraf olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraf, 23 Temmuz 1939'da Dartmouth'taki Kraliyet Deniz Harp Okulu'nu ziyaret sırasında çekildi.