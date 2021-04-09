Fotoğraflarla Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayatı

Edinburgh Dükü Prens Philip, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda 10 Haziran 1921'de doğdu. Soy ağacında, Danimarka, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık Kraliyet ailelerinin üyeleri bulunuyor.
Kaynak, Getty Images
Prens Philip eğitimine Fransa St-Cloud'daki MacJannet Amerikan okulunda başladı. Prens Philip (soldan ikinci) bu fotoğrafta okul arkadaşlarıyla görülüyor. Prens Philip yedi yaşındayken, Mountbatten ailesinden akrabalarıyla yaşamak için İngiltere'ye gitti. İlkokulu İngiltere'nin Surrey kentinde okudu.
Kaynak, PA
Daha sonra eğitimin öncülerinden Kurt Hahn'ın İskoçya'nın kuzeyinde kurduğu Gordonstoun'daki yatılı okula gitti, burada spor eğitimlerinde büyük başarı gösterdi.
Bu fotoğrafın, Prenses Elizabeth (soldan üçüncü) ile o dönem bahriyeli olan Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip'in (arkada beyaz kepiyle) birlikte görüldüğü ilk fotoğraf olduğuna inanılıyor. Bu fotoğraf, 23 Temmuz 1939'da Dartmouth'taki Kraliyet Deniz Harp Okulu'nu ziyaret sırasında çekildi.
İkinci Dünya Savaşı döneminde Prens Philip HMS Valiant savaş gemisinde deniz subay adayı olarak görev yapıyordu. 1941'de İtalyan filosu Yunanistan açıklarında ışıldak yakılması talimatını verdi, bu talimatla düşman mevkileri aydınlandı. Prens Philip'in adı sonradan çekilen telgraflarda da geçiyordu.
Prens Philip ile Prenses Elizabeth'in nişanlandığı 1947 yılı Temmuz ayında resmi olarak duyuruldu.
Çift, aynı yıl 20 Kasım'da evlendi.
Edinburgh Dükü 1951 yılında, Türkiye Marmaris'te su kayağından atlarken böyle görüntülenmişti. Bu fotoğraf, HMS Magpie gemisindeki son görevi sırasında çekildi.
Prens bu fotoğrafta, Cowdray Park'ta düzenlenen Roehampton Kupası'nda polo oynarken görülüyor. Prens, Birleşik Krallık'ta önde gelen polo oyuncularından biriydi.
Dük, ayrıca iyi bir kriket oyuncusuydu. Bu fotoğrafta, İngiltere'nin eski Milli yıldızlarından oluşan takımıyla birlikte görülüyor.
Dük ve Kraliçe'nin dört çocuğu var. Soldan sağa, Edward, Andew, Anne ve Charles. Fotoğraf 1960'lı yıllarda çekildi.
Çift, evliliklerinin 25. yıl dönümlerini Balmoral'da çiftlik ziyaretiyle kutladı.
Kraliçe, 1977'de tahta çıkışının 25. yıl dönümünü kutladı. Kraliçe ve Prens Philip bu fotoğrafta, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Gisborne Rugby Park'ta, aynı yıl Şubat ayında Yeni Zelanda Kraliyet Polinezya Festivali açılış töreninde Maori Kahu-Kiwi geleneksel kıyafetleriyle görülüyor.
Aynı yıl Kraliyet çifti, Barbados kıyılarına yaklaşan Concorde'u selamlarken görülüyor.
Kraliçe'nin kuzeni Lord Louis Mountbatten, Ağustos 1979'da IRA'in İrlanda'da düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Edinburgh Dükü, ölüm haberi üzerine, otobüs şoförleri şampiyonasının düzenlendiği Fransa'nın kuzeyi Normandiya'dan İngiltere'ye döndü.
Doğa ve doğal yaşamın korunması Edinburgh Dükü'nün en büyük tutkuları arasındaydı. Dük, daha sonra adı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) dönüşen Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın uluslararası başkanlığını yaptı.
Edinburgh Dükü, 1985'te, Prens William ve Prens Harry'nin de aralarında bulunduğu ailesiyle. Aile, Buckingham Sarayı'ndan'Trooping the Colour' adlı askeri töreni izliyor.
Dük, 1996'da Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'ya İngiltere ziyaretinde eşlik etti. Resmi ziyaretin ilk gününde Atlı Süvarilerin Geçiş Töreni düzenlendi.
Prens Philip, 60 yıldan uzun bir süre tahtta kalan Kraliçe'yi destekledi, hep yanında oldu. 2002'de çekilen bu fotoğrafta da çift, Kraliçe'nin tahttaki 50. yılı kutlamalarında görülüyor.
Prens,1956'da Edinburgh Dükü Ödül programını kurdu. Program gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için başlatıldı. Bu fotoğraf da Holyroodhouse'da 2010 yılında çekildi.
Dük, ilerleyen yaşlarında da spor etkinliklerine katılmaya devam etti. 2005'te at arabası sürme yaşına da katıldı.
Kaynak, AFP
Prens Philip'in torunu Prens William ve Catherine Middleton'ın 2011'deki düğünlerinde Buckingham Sarayı balkonunda bütün aile halkı selamlamıştı.
On iki ay sonra, Prens Philip, 3 Haziran 2012'de Kraliçe'nin tahttaki 60. yılı kutlamalarında Kraliçe'ye eşlik etti. Ama kutlamalar için 4 Haziran'da yapılması planlanan konser öncesi, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Prens Philip, iyileştikten sonra Birleşik Krallık Binicilik Takımı'nı izlemek için Prenses Anne'a eşlik etti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan biniciler arasında Prens Philip'in büyük torunu Zara Phillips de vardı.
Kaynak, PA Media
Prens Philip, Kraliçe'nin Taç Giyme Töreni'nin 60. yıl dönümü kapsamında Haziran 2013'te Westminster Abbey'de düzenlenen ayine katıldı.
Prens Philip, 2014 yılında da Kraliçe'ye Kuzey İrlanda turunda eşlik etti. Bu fotoğrafta, Belfast'taki Hillsborough Kalesi'nde ziyaretçi defterini imzalarken görülüyor.
Kraliçe 2. Elizabeth, 2015 yılında Edinburgh Dükü eşliğinde, Windsor Kalesi'nde 70. Zafer Günü anmaları kapsamında meşale yaktı.
Dük ve oğlu Charles, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Bowes-Lyon'ı (Ana Kraliçe) anmak için yapılan heykelin açılışının yapıldığı törende birlikte görülüyor. Heykel, Dorchester'da 2016'da dikildi.
Dük, Nisan 2017'de Bedforshire'deki ZSL Whipsnade Hayvanat Bahçesi'nde filler için hazırlanan yeni bakım merkezinin açılışına katıldı. Mayıs'ta ise Kraliçe'ye tam destek vermeye devam edeceğini ama resmi kamu görevlerinden çekileceğini duyurdu.
Kraliçe ve Dük, 23 Mayıs 2017'de, Manchester'da Ariana Grance konserine düzenlene saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna birlikte katıldı.
Prens Philip, 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetti.
All photographs subject to copyright.