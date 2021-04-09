Prens Philip: Bir subay, bir eş ve bir babanın 99 yıllık ömrü
Prens Philip: Bir subay, bir eş ve bir babanın 99 yıllık ömrü
Edinburgh Dükü Prens Philip, 1921'de Yunanistan'ın Korfu adasında doğdu. 7 yaşında İngiltere'ye geldi. Kraliyet Donanma Koleji'nde sınıf birincisiydi. Donanmadaki kariyerini yarıda kesip ömrü boyunca, eşi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yanında oldu.
99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in hayatı...
Prens Philip: Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü'nün hayatı
Edinburgh Dükü Prens Philip, 1921'de Yunanistan'ın Korfu adasında doğdu. 7 yaşında İngiltere'ye geldi. Kraliyet Donanma Koleji'nde sınıf birincisiydi. Donanmadaki kariyerini yarıda kesip ömrü boyunca, eşi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yanında oldu.