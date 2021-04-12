Rusya, Türkiye'ye seyahat koşullarını bugün görüşecek: Nasıl bir karar bekleniyor?

Kseniya Melnikova

Gazeteci, Moskova

2 dakika önce

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Rusya'nın seyahatlere kısıtlama getireceğine ilişkin söylentilere Kremlin'in son noktayı bugün koyması bekleniyor.

Rus basını hafta sonu Türkiye'ye seyahate kısıtlama getirme veya dönüşlerde 14 gün karantina uygulanması gibi seçeneklerin gündemde olduğunu yazdı.

Konunun bugün Rus hükümeti tarafından karara bağlanabileceği aktarılıyor.

Rus gazetesi Izvestia, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve iki büyük tur operatörü yetkilisine dayandırdığı haberinde charter uçuşlarının tamamen, yolcu ve kargo uçuşlarının da kısmen yasaklanabileceğini, Rusya'ya dönen Rusların iki hafta karantinaya alınması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini yazdı.

Konuyla ilgili nihai kararın bugüne ertelendiğini yazan gazete, son günlerde Türkiye turlarına talebin yüzde 25 oranında düştüğünü, fakat buna rağmen Türkiye'nin en popüler ülke konumunu sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yeni bir Covid-19 salgınının önüne geçmek için daha fazla önlem alınmasına karar vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi tatile gitme planı yapıyor, özellikle de başka ülkelere." demişti.

Mişustin'in açıklamasında hangi ülkelerin listeye girebileceğine dair bir ifade yok. Fakat karardan en çok etkilenebilecek ülkelerden biri Türkiye.

Rusların bir numaralı tercihi Türkiye

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle bu sayı yarı yarıya azalsa da hâlâ en popüler ülke Türkiye'ydi.

Moskova 27 Mart 2020'de tüm uluslararası uçuşları durdurarak virüsün yayılışını yavaşlatmaya çalışmıştı.

Türkiye'ye uçuşlar Ağustos başında tekrar başlamış, binlerce Rus turist hem charter hem yolcu uçaklarıyla Türkiye'ye gitmişti.

Ağustos ayında buna izin verilmeden önce de Rus turistler Belarus üzerinden Türkiye'ye uçmanın yollarını bulmuştu.

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği'ne göre Mayıs ayı için Türkiye'deki otel kapasitesinin yüzde 70'i Rus turistler tarafından halihazırda rezerve edildi.

Bunların bir kısmı yeni, bir kısmı da geçen yıldan ertelenen rezervasyonlar.

Fakat Rus yetkililer son günlerde Türkiye'de ciddi bir şekilde artan vakalara dair uyarılarda bulunuyor.

Rusya'da üst düzey sağlık yetkililerinin yanı sıra tüketici hakları yetkilileri de Rusya'daki mutant virüslerin (İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları) büyük oranda Türkiye'den geldiğini açıkladı.

Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahının Denetimi Servisi Başkanı Anna Popova, "Bu büyük, bariz ve herkesin hemfikir olduğu bir risk" dedi.

Türkiye'deki virüsün yayılımının "çok çok hızlı bir şekilde" içinden çıkması zor bir hale geldiğini söyleyen Popova, yalnızca birkaç haftada Covid-19 vakalarının 3,5 katına çıktığına dikkat çekti.

Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı 9 Nisan'da 55 bin olarak açıklandı. Bu sayı birer hafta geriye gidildiğinde sırasıyla 40 bin, 28 bin ve 18 bindi.

Rusya Meclisi Eğitim ve Bilim Komitesi Birinci Başkanvekili Genadi Onişçenko, "Türkiye'de tatile gitmek güvenli değil" dedi. Onişçenko Rusya'yla fikir ayrılığına düşen ülkelere karşı tartışmalı ve cezalandırıcı adımlar atmasıyla biliniyor.

Onişçenko, bugüne verdikleri hiçbir kararın siyasi kaygılarla alınmadığını söylüyor.

İki seçenek

9 Nisan günü Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan bir telefon konuşması yaptı.

İki lider Sputnik V aşısının alımı ve ortak üretimi üzerine konuştu.

Erdoğan Putin'e Türkiye'de alınan pandemi önlemlerini anlattı ve öncelikleri arasında yabancı turistlerin güvenliğini sağlamanın olduğunu da söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'deki Rus vatandaşlarını korumak için iki ülke arasındaki özel birimler arasında sıkı iletişime devam etmek" üzere anlaşıldığı aktarıldı.

Buna rağmen aynı gün Rusya'nın Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye havayolu ulaşımını bir aylığına durduracağına dair haberler yayıldı. Charter uçuşlarının da durdurulabileceği ifade edildi.

Yolcu uçuşlarının ve kargo taşımacılığının ise kısmen devam edebileceği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve iki büyük tur operatöründeki kaynaklarına dayanan Izvestia gazetesi de bir diğer seçeneğin Türkiye'den Rusya'ya dönenlere 14 günlük karantina olduğunu aktarıyor.

RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak ise Cuma günü Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahının Denetimi Servisi'nin bu konuyu konuşmak için bir araya geldiğini fakat bir kararın alınmadığını, ancak Pazartesi bir karar alınmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor.

Öte yandan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi.

CNN Türk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Rus mevkidaşıyla bir telekonferans düzenleyebileceğini aktarıyor.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşlara son vermesi durumunda sektörde ciddi kayıplar yaşanabilir.

Uçuşlar bugün durdurulmasa bile bu risk bir süre daha varlığını sürdürmeye devam eder.

Rusya'da aşılama istenen kadar hızlı ilerlemiyor. Pek çok Rus, Sputnik V aşısını olma konusunda isteksiz.

18 Ocak'ta aşılama faaliyetine başlayan Rusya'da halkın yalnızca yüzde 3,7'si iki doz aşı oldu.

Bu oran, altı ay içinde yetişkinlerin yüzde 60'ını aşılamayı hedefleyen Rusya Sağlık Bakanlığı'nın hedeflerine çok uzak.

Ruslar bir açıdan tutucu: Devletlerine ve devletlerinin ürettiği hiçbir şeye güvenmiyorlar.

Bir diğer neden de bu aşının diğer ülkeler tarafından serbestçe seyahate izin veren bir aşı olarak tanınmaması.

Bir süreliğine erteleme

Öte yandan Rus virologlar aşının mutasyona uğramış virüslere karşı etkili olamayabileceği uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, 31 Mart'taki açıklamasında Türkiye'nin 81 ilinde 180 bin 448 İngiltere varyantı, 11 ilde 169 Güney Afrika varyantı, bir ilde de iki California - New York varyantına rastlandığını açıklamıştı.

Bazı doktorlar sınırları kapamanın bu varyantların Rusya'da yayılmasına karşı mücadelede etkili olacağını düşünse de çoğu, bunun kaçınılmaz sonu yalnızca bir süreliğine erteleyeceğini düşünüyor.

Konuştuğumuz ve Moskova'da bir devlet hastanesinde çalışan Julia Korotkova, "Türkiye'ye uçuşlar durdurulursa Rusya'daki yetkililer virüs varyantlarına karşı hazırlık yapmak için zaman kazanabilir ve daha fazla aşılama yapılabilir" dedi ve ekledi: "Fakat bu tek başına durumu iyileştirmeye yetmeyecektir. Varyantlar Rusya'ya çoktan vardı bile."

Aslında bu yıl Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ilk seyahat kısıtlaması 30 Mart'ta devreye girdi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, Moskova'dan Türkiye'ye uçuşlara izin verilmesine rağmen 13 Rus kentinden Türkiye ve Birleşik Krallık'a uçuş yapılmasını yasaklayan bir karar aldı.

Rus turistler bu kararın üzerine 13 kentten Birleşik Krallık ve Türkiye'ye uçabilmek için imza kampanyası başlattı.