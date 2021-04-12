Covid: Europol'e göre koronavirüs salgını Avrupa'da organize suçların yayılması için ideal koşullar yarattı

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

12 Nisan 2021, 15:59 +03 Güncelleme 34 dakika önce

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Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), koronavirüs salgınının organize suçların gelişmesi ve yayılması için ideal koşullar yarattığı uyarısında bulundu.

Salgınla ilgili kısıtlamaların, suç örgütleri tarafından fırsata dönüştürüldüğünü vurgulayan örgüt, organize suçların, AB vatandaşları için hiçbir zaman, bugün olduğu kadar yüksek bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Europol tarafından her 4 yılda bir hazırlanan "AB Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi Raporu" (EU SOCTA 2021) açıklandı.

Avrupa'daki ciddi ve organize suç ortamındaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda; koronavirüs salgının, organize suçların gelişmesi için ideal koşullar oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Raporda, Covid-19 salgınının Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizlerden biri olduğuna işaret edilerek, suçluların, toplumun her kesimini hedef alan bu bu olağanüstü durumdan yararlanmaya çalıştığı vurgulandı.

Suç şebekelerinin yaklaşık yüzde 60'ının, işledikleri suçların parçası olarak şiddete başvurduğu aktarılan raporda şu görüşlere yer verildi:

"Covid-19 salgını ve bunun sonucu yaşanması beklenen ekonomik ve sosyal sorunlar, organize suçların AB ve dünyanın diğer bölgelerinde yayılması, tutunması için ideal koşullar oluşturma tehdidinde bulunuyor. Salgın, suç örgütlerinin temel özellliği olan, faaliyet gösterdikleri ortamdaki değişikliklere uyum sağlama ve bunlardan yararlanma konusundaki çevikliklerini bir kez daha ortaya koydu. Engelleri fırsata dönüştürüyorlar."

'Uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı Avrupa'daki en büyük suç'

Europol'e göre, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı hala Avrupa'daki en büyük suç olmaya devam ediyor. AB sınırıları içindeki suç örgütlerinin yaklaşık yüzde 40'ı uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşıyor.

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çevrimiçi ve çevrimdışı dolandırıcılıklar ve mülkiyet suçları da, AB vatandaşları için önemli ölçüde tehdit oluşturuyor.

Europol raporunda, suç örgütlerinin son yıllarda faaliyetlerini internet ortamına taşındığı vurgulandı. Rapora göre, internet hemen hemen her suçta rol oynuyor.

Suçlular, kendi aralarında iletişim kurmak için şifreli iletişim hatlarından yararlanıyor.