Halkbank davası: New York Temyiz Mahkemesi, 'ABD’de yargılanamayız' diyen bankanın başvurusunu görüşecek

12 Nisan 2021, 12:14 +03 Güncelleme bir saat önce

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Halkbank'ın "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılandığı davada Temyiz Mahkemesi bugün bankanın ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusunu görüşecek.

Duruşmaya New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank'ın avukatları katılacak.

Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargı süreci duracak. Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.

Bankanın avukatları, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi'ne (Temyiz Mahkemesi), "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" kapsamında bankanın ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme bu iddiayı inceleyerek en kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirmişti. Başsavcılık ise "Halkbank'ın ABD'ye karşı suç işlediği, dolayısıyla ABD'de yargılanabileceği" görüşünü savunuyor.

Halkbank aleyhine açılan davada, "ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, 'Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı İran'a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak" gibi suçlamalar yer alıyor.

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

Hakan Atilla istifası dikkat çekti

ABD'de İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle ABD'de 2018'de yargılanıp 28 ay tutuklu kalan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 21 Ekim 2019'da atandığı Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz hafta istifa etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla

Financial Times gazetesi, Hakan Atilla'nın istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekmişti.

Atilla; ABD'de 2018'de görülen davada, "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından suçlu bulunmuştu.