İngiltere hükümeti eski Başbakan David Cameron'ın lobi faaliyetleri hakkında soruşturma başlattı

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Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Eski başbakanlardan Cameron hatalı davrandığını ama kuralları ihlal etmediğini söylüyor

İngiltere hükümeti, eski başbakanlardan David Cameron'ın bir finans şirketi adına bazı bakanlar nezdinde yaptığı lobi faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı hükümet adına avukat Nigel Boardman yürütecek.

David Cameron'ın, Mart ayında batan Greensill Capital adlı finans şirketi adına telefon mesajlarıyla bazı bakanlarla iletişime geçmesi tepki çekti.

Birkaç gün sessiz kaldıktan sonra Pazar günü bir açıklama yapan Cameron, hata yaptığını, bakanlarla bu şekilde değil, resmi başvuru yaparak temas kurması gerektiğini söyledi. Ancak Cameron ısrarla lobicilik faaliyetlerini düzenleyen kuralları ihlal etmediğini vurguladı.

İngiltere'de mevcut kurallara göre eski bakanlar ve üst düzey bürokratların, görevden ayrıldıktan sonra iki yıl lobi faaliyetleri yürütmeleri yasak. Cameron ise 2016'daki Brexit referandumu sonrası istifa etmişti.

Cameron-Greensill Capital ilişkisi

David Cameron, Greensill Capital'a 2018'de danışman oldu.

İngiliz gazeteleri son haftalarda, Cameron'ın şirket adına Maliye Bakanı Rishi Sunak ve bakan yardımcılarına telefon mesajları yolladığını yazdı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Cameron'un telefon mesajlarına verdiği yanıtları yayınladı

Cameron, şirketin, Covid salgınından etkilenen şirketlere sağlanan hükümet destekli acil kredi fonlarından yararlanması için uğraştığını kabul ediyor.

Hükümetin ise Greensill şirketinin bu Covid Yardımı Planı'ndan yararlanma başvurusunu reddettiği anlaşılıyor.

Cameron'un ayrıca 2019 yılında Ulusal Sağlık Hizmetleri ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile buluşup, içki içtiği de ortaya çıktı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin eski liderlerinden de olan Cameron'ın dünkü açıklamalarından sonra hala cevaplanması gereken ciddi sorular bulunduğunu ve eski başbakanın Parlamento'da sorulara yanıt vermesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak, PA Media

Gordon Brown: Bu işin tamamen aydınlatılması önemli

İngiltere'nin bir diğer eski başbakanı Gordon Brown ise hükümetin soruşturma açma kararını memnuniyetle karşıladı.

İşçi Partisi'nin eski liderlerinden Brown, "Bu işin tamamen aydınlatılması önemli" dedi.

BBC'ye konuşan Brown, "Eski bakanlar ve başbakanların belli ticari firmalar adına lobi faaliyetleri yapmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü hem çok iyi tanıdıkları halefleri nezdinde lobi yapıyorlar hem de bu kişilere ayrıcalıklı erişim olanaklarına sahipler" diye konuştu.