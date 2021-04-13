Almanya'da 'Gruppe S' davası başladı: Zanlılar 'iç savaş için terör saldırıları planlamakla' suçlanıyor

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Kaynak, Alamy Live News Fotoğraf altı yazısı, Şüpheliler Şubat 2020'de tutuklanmıştı

Almanya'da aşırı sağcı Gruppe S (S Grubu) örgütü üyesi olmakla suçlanan 10'dan fazla işinin yargılandığı dava bugün Stuttgart'ta başladı. Yaşları 32 ile 61 arasında değişen şüphelilerin tümü geçen yıl Şubat ayında tutuklanmıştı.

Savcılara göre tümü Alman vatandaşı olan Gruppe S (S Grubu) üyeleri; Müslümanlara ve bazı Alman politikacılara, "iç savaş başlatmak için terör saldırıları düzenlemeyi" planladı.

Bu kişilerden 11'i, "aşırı sağcı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

12. kişi de eski bir polis memur olduğu ve bu kişilere katkı sağlamak için materyal desteği vermekle suçlanıyor.

Grubun aslında 13 kişiden oluştuğu ancak kaçak bir kişinin henüz yakalanamadığı ve gıyabında yargılandığı açıklandı.

Sanıklar neyle suçlanıyor?

İddianameye göre Gruppe S üyesi 13 erkek sanık Almanya'da "Sosyal düzeni bozarak nihayetinde devlet organlarını yerinden etmek" hedefiyle hareket etti.

Grubun elebaşı olmakla suçlanan Werner S'in ilk toplantıyı Eylül 2019'da organize ettiği, sonraki aylarda da gruba yeni üyeler kattığı ve telefon ve internet üzerinden iletişimin sürdüğü bilgileri de iddianamede yer alıyor.

Alman kamu yayın kuruluşu ZDF'nin ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinin gördüğü soruşturma dosyalarına göre, Werner S bir Kalaşnikof silah, 2 bin kez atış yapabileceği kadar mühimmat, Uzi hafif makineli tüfek ve el bombaları almak için harekete geçti. Haberlere göre grubun elinde çoğu tabanca olan 27 adet ruhsatsız silah bulunuyor.

Baden-Württemberg Eyaleti Baş Savcısı Ralf Michelfelder, "Eğer suçlanan kişiler planladıkları terör saldırılarını gerçekleştirebilseydi, çok vahşi ve geniş çaplı bir ölüm makinesiyle karşı karşıya olurduk" dedi.

Alman medyasına göre yetkililer, grubun faaliyetlerinden ilk kez 2019'un sonbahar aylarında içeriden bir kişinin tanık olarak bilgi vermesi üzerine haberdar oldu ve harekete geçti. Bu tanık şu an davanın baş tanığı ve polis koruması altında. Şubat 2020'de edinilen bilgiler ışığında polis beş farklı eyaletten 13 kişiyi tutukladı. Biri mahkeme öncesi tutukluluk sırasında hayatını kaybetti.

Yargılanan bir kişi daha var ancak o bulunamadı, kaçak durumunda.

Alman kamu yayın kuruluşu ARD'nin haberine göre grup üyelerinin çoğunluğu farklı aşırı sağ gruplara da üye. Bunların arasında Alman Kardeşliği (Bruderschaft Deutschland) de var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Alman Kardeşliği grubu üyeleri, Ekim 2019'da Berlin'de eylem yapmıştı

Gruba destek vermekle suçlanan Thorsten W, Kuzey Ren-Westphalia eyaletinde polis olarak görev yapmıştı. Sanık, grubun saldırılarını gerçekleştirirken kullanacağı silahları satın almak için 5 bin euro vermekle suçlanıyor.

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