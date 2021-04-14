Brezilya'nın kimi şehirlerinde ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı

27 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Brezilya, dünyada Covid-19 can kaybı sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde altı aydır üst üste ölüm sayısı doğum sayısını geçti. Bu durum ülkedeki koronavirüs krizinin ne kadar ağır olduğunu gösteren bir veri olarak değerlendiriliyor.

CNN'nin haberine göre Rio de Janeiro'da mart ayında 36 bin 437 ölüm gerçekleşti, bu 32 bin 60 olarak kaydedilen doğum verisinden yüzde 16 daha yüksek.

Rio de Janeiro, bu açıdan tek şehir değil. Nüfusu yarım milyonun üzerinde olan 10 başka Brezilya şehrinde daha doğumlardan daha çok ölüm kaydedildi.

CNN'in haberinde bu sayılar, Brezilya'nın koronavirüsle olan mücadelesinde federal ve yerel yetkililerin başarısız olduğunu gösteren işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'da görülen mutasyonun koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede geçen ay 77 bin 515 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti, iki milyon yeni vaka kaydedildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 eyalette yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'nin üzerinde.

Şimdiye kadar ülke nüfusunun yüzde 3'üne tekabül eden 6,3 milyon kişi koronavirüs aşısı yaptırdı.

Ancak özellikle ilk dozu yaptırdığı halde ikinci dozu olmayanların sayısı yüksek.

21,1 milyon kişiden 1,5 milyonu ikinci doz aşısını olmaya gitmedi.