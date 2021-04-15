Tokyo Olimpiyatları: Japonya’da üst düzey yetkili, koronavirüs yüzünden oyunları iptal etmek zorunda kalabileceklerini söyledi

Ilgın Yorulmaz

Tokyo

25 dakika önce

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Japon hükümetinde Başbakan Yoshihide Suga'dan sonra ikinci en güçlü isim olan Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toşihiro Nikai, ülkede koronavirüsün daha da yayılması durumunda, Tokyo Olimpiyatları'nın tamamen iptali seçeneğinin düşünülebileceğini söyledi.

Geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

Japonya'da son haftalarda özellikle başkent Tokyo ve Osaka'da koronavirüs vakalarında görülen artıştan büyük endişe duyan hükümet, Osaka'dan geçmesi planlanan Olimpiyat meşalesinin taşınması törenini de son anda iptal etmişti.

Toşihiro Nikai, katıldığı bir televizyon programında Olimpiyatlar'ın iptali olasılığıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, oyunların virüsün yayılması için uygun ortam sağlayacağının anlaşılması durumunda "Olimpiyatlar'ın bir anlamının kalmayacağını" söyledi. Nikai, "İptal opsiyonu doğal olarak hep masada olacak" dedi.

Nikai, "Oyunları güvenli bir şekilde yapamayacağımıza kanaat getirirsek tamamen iptal etmek zorunda kalabiliriz" diye konuştu. Bunun kararının ise "o zamanki enfeksiyon oranına bakarak" verileceğinin altını çizdi.

Nikai'nin yankı getiren açıklamasından sonra adı açıklanmayan üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Nikkei gazetesine verdiği demeçte Olimpiyatlar'ın iptal edilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Ancak Ocak ayında Kyodo Haber Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Japon halkının yüzde 80'i Olimpiyatlar'ın ertelenmesi veya tamamen iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Uzmanların risk uyarısı ve sporcuların açmazı

Üç Japon bilim insanı bu hafta ünlü İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'da hakemsiz yayımlanan bir makale kaleme alarak şu aşamada 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin güvenli ve etik olmayacağını savundu, Olimpiyatlar'ın bilimsel ve ahlaki değerler göz ardı edilerek iç politika ve ekonomi malzemesi yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

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London School of Economics'ten Kazuki Şimizu, Ulusal Hastane Organizasyonu Mie Hastanesi Başhekimi Kiyosu Taniguçi ve Londra'daki King's College Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden Kenji Şibuya ile Edinburg Üniversitesi'nden kamu sağlığı profesörü Devi Sridhar neden böyle düşündüklerine de açıklık getirdi.

Virüsün küresel ölçekte mutasyona uğradığına dikkat çeken dört araştırmacı, Asya-Pasifik bölgesindeki Tayland ve Vietnam gibi bazı ülkelerin aksine Japonya'nın Covid-19'u hala kontrol altına almış sayılmadığını belirtiyorlar.

Ülkeyi yönetenlerin şeffalıktan uzak davranıp hala sınırlı sayıda test yapmasının yanı sıra, isteksiz ve çok ağır ilerleyen aşı programıyla şu ana dek sadece 1 milyon kişinin aşılanmasına da dikkat çekiliyor. 125 milyonluk ülkede üç ay sonraki Olimpiyatlar'dan önce sağlık çalışanlarının bile tamamen aşılanmış olmayacağı tahmini yürütülüyor.

Uzmanlar, bütün bunların pandeminin Japonya'daki gidişatının öngörülmesini çok zor hale getirdiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

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Katılacak atletlerin, resmi görevlilerin, medya mensuplarının ve diğerlerinin karantinaya tabi tutulmayacağı, atletlerin aşılanmada öncelikli olacakları gibi açıklamalar da kaygıya neden oluyor.

Hükümetin büyük umut bağladığı Covid-19 cep telefonu takip uygulamasının Şubat'ta yapılan denemesinde de ciddi sorunların ortaya çıktığı bildiriliyor.

Müsabakalara seyirci alınmayabilir

Japonya'nın en büyük iki kenti Tokyo ve Osaka'da son haftalarda artan koronavirüs vakaları, bir defa ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı bu yaz ne pahasına olursa olsun yapmaya kararlı olan Japon hükümetini zora soktu.

Günlük vaka sayısının şu sıralar 1200'ü geçtiği Osaka'da Olimpiyat meşalesi geçiş töreni iptal edilmesi sonrası başkent Tokyo'da yapılan sınrlı sayıda koronavirüs testlerinin yüzde 5,1'inin pozitif çıkması endişe yaratıyor.

Nüfusu Osaka'nın yaklaşık iki katı olan 13 milyon kişinin yaşadığı Tokyo'da bildirilen günlük vaka sayısı 600'e yakın. Ancak bu durumun doğal olmadığı, yapılan test sayısını Osaka'ya göre farklı kaydeden başkentte aslında daha fazla vaka olabileceği uyarısı yapılıyor.

Vaka sayılarındaki yavaş ama ısrarlı artış ülkenin gündemine oturmadan önce Mart ayında koronavirüsün mutasyonlarının ülkeye girişini engellemek amacıyla Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı ortak bir kararla oyunlar yurtdışından gelecek seyircilere tamamen kapatılmıştı. Oyunları sadece Japonya'da ikamet edenlerin seyredebileceği açıklanmıştı.