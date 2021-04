Çavuşoğlu ve Dendias'ın gergin basın toplantısı Yunan medyasında: 'Canlı yayında gemileri yaktılar'

To Vima internet sayfasının manşetinde, "Türk tahriklerine karşı Dendias'tan sert sözler. Dendias Yunanistan'ın bütün şikayetlerini doğrudan dile getirdi" dedi ve "Etrafta her şey değişiyor ama buralarda her şey aynı yerde kalıyor" şarkısından bir bölüme yer verdi. Gazete, "Yunanistan'ın bundan böyle Ankara ile kanallarını açık tutması; kırmızı çizgilerini anımsatması ve caydırıcı gücünü kullanmaya devam etmesi gerektiği" görüşüne yer verdi.