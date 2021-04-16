İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşinin bakanlıktan ihale alan bir şirkette hissedar olduğu ortaya çıktı

17 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth'un, Ulusal Sağlık Hizmeti'nden (NHS) ihale alan bir şirkette hissedar oldukları ortaya çıktı.

Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı.

Öte yandan belge depolaması, imhası ve taranması gibi işleri yürüten firma, bu yıl NHS Galler'de 300 bin sterlinlik bir ihaleyi aldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı.

Ancak İşçi Partisi, bunun hükümetin içindeki bir iltimas olduğunu dile getiriyor.

Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor.

Ancak Bakan Hancock, mal beyannamesinde 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana firmada yer alan kız kardeşi Emily Gilruth'un daha büyük bir hisseye sahip olmasından ve şirkette yönetici olmasından bahsetmedi.

İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Hancock'un soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Sorumluluğun başka bir yerde olduğunu iddia edemez."

İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi.

Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu.

Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti.

Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi.

Bu görüşmelerde, olası bir çıkar çatışması durumunda, meselenin bakanlar için davranış standartlarını belirleyen kural kitabına uygun olarak ele alınabileceğine karar verildi.

Bu kurallar ise çıkar çatışması olabileceğini düşündükleri durumlarda bakanların, yakın aile fertlerine ait çıkar amaçlı edinilen mal varlıklarını da beyan etmesi gerektiğini söylüyor.

Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi.

İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.