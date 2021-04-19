Mourinho: Tottenham Hotspur, Portekizli menajerin görevine son verdi

19 Nisan 2021, 13:13 +03 Güncelleme 25 dakika önce

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İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Tottenham Hotspur, Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Takımın başında sezon sonuna kadar antrenör Ryan Mason'ın olacağı açıklandı.

58 yaşındaki Mourinho, Kasım 2019'da Arjantinli menajer Mauricio Pochettino'nun yerine göreve getirilmişti.

Tottenham, Mourinho yönetimiyle çıktığı 17 ayda çıktığı 86 maçta 44 galibiyet, 19 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Kulüp Mourinho'nun ilk sezonunda Premier Lig'i 6'ncı sırada tamamlamıştı. Bu yıl ise halen 32 maçta 50 puanla 7'nci sırada.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda RB Leipzig'e elenen Kuzey Londra takımı bu yıl ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb'e elenmişti.

Mourinho, menajerlik kariyerinde bu yıl ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet aldı.

Cuma günü takımının başında sahaya çıktığı son maçta, Tottenham Everton ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Tottenham, Pazar günü Carabao Kupası finalinde Premier Lig'in lideri Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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Başarılarla dolu bir kariyer

1963 doğumlu Jose Mourinho, futbol otoriteleri tarafından tarihin en başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

2002 yılında Porto'nun başına geçen Mourinho, kulübüyle 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 de Portekiz Kupası şampiyonluğu kazandı.

2004 yılında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea ile anlaşan Mourinho, 3 sezon boyunca elde ettiği 2 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu ile İngiltere'de de iz bıraktı.

2008 yılında İtalya Serie A temsilcilerinden İnter'e giden Mourinho, ilk sezonunda lig şampiyonu oldu. 2009-2010 sezonunda Serie A ile İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı. O yıl FIFA tarafından "Yılın Teknik Direktörü" seçildi.

Daha sonra İspanya'da Real Madrid'in başına geçti. Madrid temsilcisi ile La Liga'da 2011-2012 sezonunu rekor puanla şampiyon tamamladı.

2013'te yeniden Chelsea'ye dönen Mourinho, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve bir Lig Kupası daha kazandı. 2015'te ise kötü gidişatın ardından görevine son verildi.

Ardından 2016'da gittiği Manchester United'ta ise ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni, FA Community Shield'i ve Lig Kupası'nı kazandı. 2018 yılında üst üste alınan kötü sonuçların ardından Manchester temsilcisi de kendisiyle yollarını ayırdı.