Peaky Blinders dizindeki rolü ile ünü dünyaya yayılan Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti

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Harry Potter serisi ve Peaky Blinders dizisindeki rolleri ile ünü dünyaya yayılan aktris Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis, McCrory'nin ölümü sonrası acısını paylaşan bir mesaj yayımladı ve "Güzel ve güçlü bir kadın olan Helen McCrory evinde, ailesi ve arkadaşlarının sevgi çemberi içinde huzur içinde hayata veda etti" ifadesini kullandı.

Lewis eşinin kanserle "kahramanca" mücadele ettiğini de belirtti.

Homeland dizisinin yıldızı olan Damian Lewis ve Helen McCrory 2007 yılında evlendi ve iki çocukları vardı.

McCrory'nin, Peaky Blinders dizisindeki oyuncu arkadaşları da ölüm haberi üzerine yaşanan üzüntüyü anlatan mesajlar paylaşıyor.

Dizinin ana karakterini canlandıran Cillian Murphy, "çok sevilen bir arkadaşı kaybetmekten çok üzgünüm" derken, Harry Potter kitabının yazarı JK Rowling de "yıkıcı bir haber, çok erken bir ölüm" mesajını paylaştı.

McCrory, Harry Potter serisinin üç bölümünde, Lucius Malfoy ve Draco'nun annesi Narcissa Malfoy'u canlandırdı.

2013 yılındaki başlangıcından bu yana BBC'nin period draması olan Peaky Blinders dizisinde, Polly Teyze rolüne hayat veriyordu.

McCrory, 2012 yılında gösterime giren James Bond filmi Skyfall'da da rol aldı.

BBC'ye koronavirüs salgınının başlarında verdiği bir röportajda, yaşananları sindirmenin zor olduğunu ifade etmişti ve şunları söylemişti:

"Çok fantastik gerçekten, bir an çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Bununla başa çıkıyorsun; yemek yapıyorsun, temizlik yapıyorsun ve bir anda gözyaşlarına boğuluyorsun. İşte o anda korku ve kırılganlık açığa çıkıyor. Sonra kendini toparlıyorsun ve bir şey olmaması gibi devam ediyorsun. Bu gerçek dışı."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Helen McCrory ve Damian Lewis 2007 yılında evlendi

McCrory aynı röportajın devamında, salgın günlerini "bolca müzik dinleyerek ve resim yaparak" geçirdiğini söylemişti.