İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

34 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Buşeyr Nükleer Tesisi

İran'ın güneyindeki Buşeyr eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonu depremde can kaybı ve ciddi maddi hasar olmadığını duyurdu.

Depremin merkez üssü Rig kasabası yakınlarında bir nükleer tesis olması endişeye sebep oldu. Reuters haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, nükleer tesiste herhangi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre hazırlıklı olmak için bölgeye 50 ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Bazı köylerde evlerin duvarlarının yıkıldığına dair görüntüler İran medyasına yansıdı.