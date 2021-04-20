Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?

Onur Erem

BBC Türkçe

20 Nisan 2021, 12:38 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurması kıta futbolunda büyük bir tartışma yarattı. Peki bu girişim Türk futbolunu ve Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarını nasıl etkileyebilir?

S Sport kanalı ve Socrates dergisinden spor yorumcusu Emre Özcan, yeni ligin hayata geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin finansal olarak büyük güç kaybedeceğini düşünüyor.

Özcan, Avrupa Süper Ligi'nin maddi olarak Şampiyonlar Ligi'ni de geride bırakarak kıtanın en çok izlenen turnuvası olabileceğini, bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların daha az para kazanabileceğini belirtiyor:

"Açık konuşmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'ndeki en güçlü 20 takım olmadan turnuvanın çekiciliği kalmayacaktır.

"Böyle bir durumda şu anki Avrupa Ligi'nden daha küçük bir hale gelebilir Şampiyonlar Ligi."

Özcan, Avrupa'da pek çok taraftar grubunun bu fikre karşı çıktığını, kendisinin de onlara katıldığını söylüyor ve ekliyor:

"Fakat taraftarlar bu fikre karşı çıksa da Avrupa Süper Ligi maçlarını izleyecektir."

Bu durum Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar için olumsuz bir gelişme.

Katılımcılarına yayın hakları, sponsorluklar ve bilet satışı gibi pek çok ekstra gelir sağlayan Şampiyonlar Ligi, maddi olarak zor durumda olan Türk takımları için önemli bir kaynaktı.

Türk takımları için 'avantaj olabilir'

Türk basınında yer alan haberlere göre bu yıl turnuvaya katılan tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, gruptan çıkamamasına rağmen UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro almıştı.

Karşılaştırmak gerekirse, Başakşehir geçen sezon şampiyon olduğu Süper Lig'de katılım, performans ve şampiyonluk primlerinin toplamı olarak yaklaşık 140 milyon TL kazanmıştı. Bu, güncel kurlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve oynadığı altı maçın karşılığında UEFA'dan aldığı 30 milyon euronun yarısından bile az.

Fakat Emre Özcan, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının Türk takımlarına başka bir açıdan avantaj olabileceğini söylüyor.

Son yıllarda Türkiye'nin takımlar sıralamasında gerilediğini ve Türk takımlarının Avrupa'daki kötü performansı nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Özcan, "Turnuvanın en güçlü 15-20 takımının başka bir turnuvaya katılması ile birlikte bir veya iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılımı tekrar mümkün olabilir" diyor.

Özcan böylelikle Avrupa Süper Ligi yüzünden Şampiyonlar Ligi gelirleri düşse de Türk kulüplerinin en azından bir Avrupa kupası gelirine sahip olabileceğini vurguluyor.

Kaynak, Anadolu Agency Fotoğraf altı yazısı, İspanyol basınında Galatasaray'ın turnuvaya katılabileceği yer alsa da Türkiye Futbol Federasyonu'nun ESL'yi kınayan tutumu bunu imkansız hale getirebilir

Türk takımları yeni lige katılır mı?

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılma konusunda heyecanlandığını belirten Emre Özcan, bunun gerçekleşeceğini düşünmediğini, bir Türk takımının katılması durumunda ESL'yi -75 averajla bitirebileceğini söylüyor.

Henüz açıklanmamış üç kurucu veya ilk sezon turnuvada yer alacak beş katılımcı arasında bir Türk takımının olup olmayacağını Avrupa Süper Ligi'nin İngiltere'de bulunan basın ofisine sorduk. Bu takımların henüz kesinleşmediği, şimdilik daha fazla bilgi verilemeyeceği yanıtını aldık.

Konuyla ilgili Türkiye'de de iki kurumdan peş peşe açıklamalar geldi.

İlk olarak Pazar akşamı Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Kulüpler Birliği, "Avrupa Süper Ligi futbolun ruhunu yok eder" dedi.

Bu projeye girişen Avrupa kulüplerinin kendi çıkarlarını kıta futbolunun çıkarlarının önüne koyduğunu belirten Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi planını kınadı ve bu konuda UEFA'nın yanında olduklarını açıkladı.

Pazartesi günü ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) "Avrupa Süper Ligi kabul edilemez" başlıklı bir açıklama yayınladı.

TFF bu adımın "dünya futbolunun geleceğini tehlikeye atacağını" söyledi ve 12 kulübü bu planlardan vazgeçmeye çağırdı ve Kulüpler Birliği'ne de açıklaması için teşekkür etti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanması: dünyanın en büyük futbol birlikleri, federasyonları ve liglerinin de tepkisini çekti.

İngiltere, İtalya ve İspanya'nın futbol federasyonları ve lig yönetimleri, UEFA ve FIFA ile birlikte yaptıkları açıklamada bu turnuvaya katılacak takımların ulusal veya uluslararası tüm müsabakalardan yasaklanacağını, futbolcuların da milli takımlarının formasını giymelerinin yasaklanabileceğini duyurdu.

TFF'ye, bu turnuvaya katılacak bir Türk takımı olursa Süper Lig'den men edilip edilmeyeceğini, turnuvada yer alan diğer Avrupa kulüplerinde oynayan Türk futbolcuların da Milli Takım kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağını sorduk fakat haberin yayımlandığı saate kadar bir yanıt alamadık.