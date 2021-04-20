Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby 'isyancılarla çatışmada' öldü

20 Nisan 2021, 16:36 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Kaynak, Reuters

Çad ordusu, Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin isyancılarla cephe hattında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Deby, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biriydi.

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby'nin, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklama öncesi, Deby'nin 11 Nisan'da yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 80'e yakınını alarak altıncı kez Cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.

İdris Deby, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu ve 31 yıl boyunca çok sayıda isyanı bastırmıştı.

Deby'nin ölümü sonrası ise 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Kaka'nın başkanlığındaki Askeri Konsey ülkenin yönetimini üstlendi.

Tüm bakanların görevden alındığını ve Parlamento'nun feshedildiğini duyuran Çad ordusu, seçimlerin 18 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Konsey ayrıca 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti, ülkenin sınırlarını kapattı.

İsyancılar başkent ilerliyor

Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı grup, seçim günü Libya'daki üslerinden saldırılar düzenlemiş ve hızla güneydeki başkent Encemine'ye ilerlemeye başlamıştı.

2006'da eski askerlerce kurulan grup Deby'i, seçim öncesi muhalefete baskı yapmakla da suçlamıştı.

Kaynak, Reuters

Cumartesi günü çatışmalar şiddetlenmiş, Reuters ajansına konuşan Çad ordusundan bir general isyancılardan 300'ünün öldürüldüğünü, 150'sinin de yakalandığını açıklamıştı.

Beş askerin öldüğünü, 36 askerin de yaralandığını söyleyen generalin verdiği bilgiler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

Son gelişmeler sonrası bazı ülkeler Çad'daki büyükelçiliklerini boşaltma kararı aldı.