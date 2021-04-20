Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, yasal sonuçlar ne olabilir?

Simon Stone

BBC Spor Servisi

20 Nisan 2021, 17:02 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, Avrupa Süper Ligi

Avrupa futbolunda tozu dumana katan açıklamanın hemen ardından şimdiden, "Peki ne olacak?" sorusu sorulmaya başlandı.

Avrupa Süper Ligi'nin kuran 12 kulüp planlarında ısrarcı. Lige karşı çıkanlar ise mevzilerini sağlamlaştırıp, mücadeleye hazırlanıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye "yalancı", 12 kulübe de "yılan" dedi bile.

Gündemde çok farklı görüşler var ve birçok kesim projeye karşı.

BBC Spor Servisi, bundan sonra neler olabileceğini ve alınabilecek kararları yorumladı.

12 kulüp olumsuz tepkilere hazırlıklı mıydı?

Evet. Ne olacağını biliyorlardı ve sert tepkilere hazırlıksız yakalanmadılar.

Fırtınanın dinmesini bekleyip; daha sonra FIFA, UEFA ve diğer paydaşlarla planlarını konuşmaya başlamayı umuyorlar.

Kulüpler, yetkili makamlara karşı olmadıklarını, onlarla birlikte çalışmak istediklerinde ısrarlı.

Kaynak, PA Media

Yasal sonuçları ne olabilir?

UEFA Başkanı Ceferin, Pazartesi günkü basın toplantısında çok netti. 12 kulübün mümkün olan en kısa sürede Avrupa kupalarından men edilmelerini ve oyuncularının büyük turnuvalarda yer almasının önlenmesini istiyor.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Manhcester'deki bir puba asılan 'Süper Ligi Desteklemeyin' pankartı.

Avrupa Süper Ligi'nde yer alan beş kulüp, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinde oynayacak.

UEFA bu maçlarla ilgili olarak avukatlarıyla görüşüyor. Bu noktada kulüplerin turnuvalardan ihracı düşük olasılık ancak Ceferin bu konuyla ilgili bir soruya yanıtında bu ihtimali reddetmedi.

FIFA ne diyor?

12 takımın büyük çoğunluğunun yer alacağı genişletilmiş bir Kulüpler Dünya Kupası başlatmayı değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, önce daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kuruluşun Süper Lig planlarını "onaylamadığı" belirtildi ve bu daha büyük kuluplerin ihanetine uğradıklarını düşünenler tarafından zayıf bir tepki olarak değerlendirildi.

Infantino daha sonra ise "Yeni lige katılanlar sonuçlarına katlanır" dedi.

Infantino'nun Ceferin ile aynı tutumu benimsememesi halinde Avrupa Süper Ligi'ni engellemenin çok zor olacağı kabul ediliyor.

Yeni lig, Şampiyonlar Ligi'nin sonu mu olacak?

12 kulüp ve UEFA'nın görüş birliği içinde olduğu birkaç şeyden biri Şampiyonlar Ligi'nin, bu turnuvada yer almak istemeyenlerin yaptıklarından bağımsız olarak, var olmaya devam edebileceği.

Kaynak, PA Media

12 kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin kendi turnuvalarının yanında var olmaması için hiçbir neden bulunmadığını, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek 5 takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya göre de belirlenebileceği görüşünde.

UEFA ise meseleye farklı bakıyor. UFEFA'ya göre Şampiyonlar Ligi bir numaralı kulüp turnuvası ve öyle de kalacak.

UEFA'nın duyurduğu yeni Şampiyonlar Ligi'nin farkı ne?

Yaklaşık iki yıl süren müzakerelerin ardından UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nin yeni bir formatta oynanacağını duyurmuştu.

Büyük kulüplerin lobi faaliyetlerinin doğrudan sonucu olarak statü değişti.

Birincisi, gruplar düzeyinde dört takımın birbiriyle iki kez oynaması yerine, lig formatı olacak.

36 kulübün hepsi, farklı güçteki takımlara karşı 10 maç oynayacak. Böylece daha çok maç yapılmış olacak ve teoride daha çekici karşılaşmalar oynanacak.

Buna ek olarak, ek dört kontenjanın ikisi, Şampiyonlar Ligi'ne değil, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmış, UEFA katsayısı en yüksek takımlara verilecek.

Kaynak, Reuters

Eğer yeni statüye önümüzdeki sezon geçilseydi; Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund, büyük ihtimalle en karlı çıkan takımlar olacaktı. Ancak 12 kulüp, planların yeterince ileri gitmediği görüşünde. Daha yüksek profilli karşılaşmalar istiyorlar. Bu şekilde hem kendileri hem de Avrupa futbolu için daha iyi olacak daha yüksek gelirlere kavuşacaklarını düşünüyorlar.

Davet edilecek diğer üç takım hangileri olacak?

12 kulübün Pazar günü yaptıkları açıklamada, Almanya ve Fransa'daki bazı halkla ilişkiler şirketlerinin iletişim bilgileri de bulunuyordu. Bu da, dışarda kalmayı göze alamayacaklarından; Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in (PSG) diğer üç takım olacağı görüşüne ağırlık kazandırdı. Ancak üç kulüp de Avrupa Süper Ligi'ne "Hayır" dedi.

PSG Başkanı Nasser El Khelaifi, ECA Başkanı olarak Andrea Agnelli'nin yerini alma şansını geri çevirmişti ancak BBC Spor Servisi'ne yapılan açıklamada bunun nedeninin Avrupa Süper Ligi'ne geçilmesi olmadığı söylendi.

Ancak yine de, daha önce projeye dahil olma fırsatını geri çeviren bu üç kulüp Pazar günkü gelişmelere şaşırmış gibi görünüyor. Gerilim azaldığında, bu kulüpler nezdinde daha fazla lobi faaliyeti yapılacağına inanılıyor.

Peki ya diğer takımlara ne olacak?

Avrupa Süper Ligi'nde 20 takımın yer alması öngörülüyor ancak 15 kurucu kulüp dışında her sezon 5 takımın nasıl seçileceğine yönelik bir plan yok.

Süper Lig kaynakları, bunun Şampiyonlar Ligi'nden yükselmeyle yapılabileceğini söylüyor ancak bunun için UEFA'nın onayı gerek.

En çok taraftarı olan takımlar seçilirse, Schalke, West Ham United, Celtic, Stuttgart ve Benfica en avantajlı ekipler. Ancak UEFA kulüp sıralaması temel alınacaksa; Sevilla, Porto, Roma, Ajax ve Shakhtar Donetsk diğer beş takım olabilir.

Şimdilik bütün bunlar tahmin. Turnuvayı yönetmek isteyenler bile ne olacağını bilmiyor.

Yeni lig ne zaman başlayabilir?

Avrupa Süper Ligi'nin açıklamasında, "mümkün olan en kısa sürede" denildi.

BBC Spor Servisi'ne yapılan açıklamada bunun gelecek sezon bile olabileceaği söyledi. Bu çok mümkün görünmüyor, dolayısıyla 2022-23 sezonu daha gerçekçi bir seçenek. Ancak şu anki tutumlarda bir yumuşama olmazsa, bu bile iyimser bir tahmin olabilir.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Liverpool fans gathered before Monday's Premier League game at Leeds to protest against their club's decision to be included amongst the sides attempting to form a new European Super League

Premier Lig etkilenecek mi?

6 kulüp, İngiltere Premier Ligi'de oynamaya devam etmek istediklerini söylüyor. UEFA Başkanı Ceferin'in dediği olursa, Süper Lig'e desteklerini çekmemeleri halinde, bu kulüpler Premier Lig'den atılabilir.

Bunun dışında, etkilenebilecek üç alan var.

Birincisi, ilk dört için mücadele olmayacak çünkü ilk dörtte bitirmek için mücadele eden kulüplerin tümünün, nasıl olsa Avrupa Süper Ligi'ne girme hakkı olacak.

İkincisi, Süper Lig kulüpleriyle, dışında kalanlar arasındaki mali uçurum o kadar büyük olacak ki, bu altı kulübün ligi ilk altıda tamamlamaması neredeyse imkansız olacak.