Hollanda: Vaka artışı ve sağlık çalışanlarının itirazına rağmen 28 Nisan'dan itibaren önlemler gevşiyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

43 dakika önce

Kaynak, Reuters

Hollanda'da koronavirüs vakalarının 7 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen, 21 Ocak'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kısmen rahatlamaya gidilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Mark Rutte, 28 Nisan Çarşamba gününden itibaren, sonbahardan bu yana sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı.

Rutte'nin açıklamasına göre, rahatlamanın birinci aşamasında şu kararları kapsayacak:

Ülke çapında 22:00 - 04:30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 28 Nisan sabahı sona erecek. Aynı günden itibaren, mağaza be dükkanlarda randevusuz alış veriş uygulamasına geçilecek.

Mağazalarda, büyüklüklerine göre aynı anda belirli sayıda müşterinin girişine izin verilecek. Müşteriler, alış veriş sırasında maske takmak ve mağaza çalışamlarının talimatlarına uymak zorunda olacak.

Pazarlarda da, gıda ve kozmetik dışında diğer ürünlerin satıldığı tezgahlar da açılabilecek.

Kafe ve restoranların açık bölümleri, saat 12:00 - 18:00 arasında, bir masada aynı aile fertleri dışında en fazla 2 kişinin oturması koşuluyla yeniden hizmet verebilecek. Teras başına en fazla 50 kişiye izin verilecek.

Şu anda 50 kişiyle sınırlı olan cenaze törenlerine, haftaya Çarşamba gününden itibaren 100 kişinin katılmasına izin verilecek

Evlere artık 1 yerine 2 misafir kabul edilebilecek.

Sürücü adayları da, 28 Nisan'dan itibaren yeniden teori ve direksiyon sınavlarına katılabilecek.

Üniversite ve yüksek okullarda 26 Nisan'dan itibaren haftada bir gün yüz yüze eğitime başlayacak.

Kitlesel etkinliklerde koronavirüs bulaşma kapasitesini test etmek amacıyla hükümetin izniyle sürdürülen izleyicili maç, konser ve tiyatro gösterisi gibi saha deneylerine (Fieldlab) ise, yoğun bakımlardaki hasta sayısının 900'ü geçmesi durumunda ara verielecek.

Hollanda hükümeti, spor faaliyetlerini de kapsayan rahatlamanın ikinci aşamasına, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 11 Mayıs'ta geçileceğini açıkladı. Hükümet Haziran ayında rahatlamanın üçüncü aşamasına geçmeyi, 4 Temmuz'dan itibaren de normale dönmeyi planlıyor.

'Hükümet, Rus ruleti oynuyor'

Ancak Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'ne (RIVM) göre, sürekli artan vaka sayıları endişe verici boyutta.

RIVM'ye göre, hastanelerdeki doluluk oranı 7 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Şu anda hastanelerde 2 bin 653 Covid hastası var. Bunların 823'ü yoğun bakım servislerinde yatıyor.

Enstitü, salgın bulaşma katsayısının 1,06 düzeyinde olduğunu ve sağlık çalışanları üzerindeki baskının her zamanki kadar yüksek olduğunu bildirdi.

Kaynak, EPA

Bir önceki hafta toplam 51 bin 240 olan pozitif vaka sayısı, geçen hafta toplam 53 bin 981 olarak kaydedildi. Enstitüye göre, enfeksiyon sayıları hala zirvede ve durum rahatlamayı gerektirmiyor.

Hükümete salgın konusunda tavsiyelerde bulunan Hollanda Bilim Kurulu (OMT), "Salgının azalması durumunda rahatlamak haklı ama şu an o durumda değiliz" açıklamasını yaptı.

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendika ve meslek örgütleri de, rahatlamanın çok erken olduğunu savunarak, hükümeti, hastaneler konusunda "Rus ruleti" oynamakla suçluyor.

Kaynak, EPA

Rutte: Risk almadan rahatlayamayız

Daha önce istifa eden geçici hükümet ise, kuralların gevşetilmesinin doğru bir karar olduğunu savunuyor. Başbakan Mark Rutte, hastanelerdeki hasta sayısının stabil hale geldiğini savunarak, "gevşeme ile kumar oynamıyoruz" dedi.

Sağlık hizmetleri açısından durumun hala kritik olduğunu vurgulayan Başbakan, ilk adımları çok dikkati atacaklarını ve bazı riskleri göze alabileceklerini söyledi. Rutte, "Risk almadan rahatlayamayız" görüşünü dile getirdi.