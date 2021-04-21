Avrupa Süper Ligi: Juventus Başkanı Agnelli, kulüplerin çekilme kararları sonrası 'Proje gerçekleşmeyecek gibi görünüyor' dedi

Övgü Pınar

Roma

21 Nisan 2021, 12:40 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, EPA

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi'nin kurduklarını açıklayan 12 kulüpten İngiltere Premier Ligi'nde mücadele altısının daha sonra projeden çekilme kararı almasını değerlendirdi. Andrea Agnelli bu sabah Reuters haber ajansının, bu ayrılıklara rağmen projenin hala gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna "Dürüst olmak gerekirse hayır, durum öyle görünmüyor" yanıtını verdi. Agnelli'nin açıklaması sonrası İtalya'dan Inter Milan ve İspanya'dan Atletico Madrid de ligden çekildiklerini açıkladı.

Andrea Agnelli, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, projeden pişmanlık duymadığını söyledi. Agnelli, "Bu projenin güzelliğine hala inanıyorum. Ama kabul etmeliyim ki, projenin şu an işler durumda olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Agnelli'nin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı alınmasında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile öncü rol üstlenmişti.

Agnelli, altı İngiliz kulübünün kararı sonrası ilk söyleşisini ise ailesinin yönetimindeki La Repubblica gazetesine vermiş, "Süper Lig'in kurucu kulüpleri arasında kan anlaşması var" diyerek projenin başarılı olacağına inandığını söylemişti.

Agnelli "Projenin hâlâ başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da, "Evet, yüzde 100 başarı şansı var" yanıtını vermişti.

Söyleşiyi yapan La Repubblica Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari, Agnelli'ye, Torino kulübü başkanı Urbano Cairo'nun "hain", UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de "yılan" dediğini hatırlattı ve bunlara yanıtını sordu.

Agnelli'nin yanıtı "Yaklaşık 10 yıl boyunca, fiilen tekel ile rekabeti kontrolleri altında tutan ve hiçbir ekonomik risk almayan uluslararası spor kurumlarında görev yaptım. Riskler sadece kulüplerin üzerine yükleniyordu. Kulüpler için bu riskin ne kadar yüksek olduğunu anlamalarını sağlayamadım. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyordu" oldu.

Agnelli, "UEFA ve FIFA oyuncularımız üzerinden büyük gelir elde ediyor ama kriz anlarında bize yardım etmediler" dedi.

Kaynak, EPA

İtalya basını: Inter'den sonra AC Milan da çekilebilir

Inter Milan, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini, "Kulübün artık Süper Lig projesinin üyesi olmadığını teyit ediyoruz. Taraftarlara her zaman en iyi futbol tecrübesini sağlamaya bağlıyız. Yenilik ve kapsayıcılık kurulduğumuzdan beri DNA'mızın parçaları" açıklamasıyla duyurdu.

İtalyan basınına göre AC Milan kulübü da ligden çekilebilir.

'Taraftarların isyanı Süper Lig'i batırdı'

İngiltere Premier Lig ekiplerinin projeden çekilme kararlarını açıklaması İtalyan basını tarafından "Süper Lig şimdiden parçalandı", "Taraftarların isyanı Süper Lig'i batırdı" gibi ifadelerle yorumlandı.

La Gazzetta dello Sport, "Süper Kaçış: 6 İngiliz takım çekildi, 12'lerin planı çöktü" manşetinin altında, Agnelli ve Perez'in yalnız kaldığını yazdı.