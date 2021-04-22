Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor

47 dakika önce

Kaynak, Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır bölgede gerilimin yükselmesine neden olan Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, sınırdaki asker sayısının azalmasının gerilimin de azalması anlamına geleceğini söyleyerek bu kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Ülkesinin barış istediğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası ortaklarına da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Zelenskiy, bu açıklamasından daha önce Putin'e gerilimin yükseldiği bölgede buluşma çağrısı yapmıştı.

Rusya, mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapıyordu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise bugün Rusya'nın sınır bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin tahminlerine göre Rusya sınırlarına 100 bin askerini sevk etti.

2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da konuşan Şoygu, sınırdakgüvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise askerlerin geri çekilmesi kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nı ikili ilişkiler için ne zaman isterse Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını" ifade etti.

Ancak Rusya her ne kadar askerlerini sınırdan çekeceğini açıklasa da bir yandan da "NATO tehditlerine karşılık olarak" Karadeniz'de kimi kıyılarını yabancı gemiler geçişine kapatmayı planladığını da aktardı.

Ukrayna, limanlarının bu durumdan etkilenmesinden endişe ediyor.

Putin'nden Batı'ya kırmızı çizgi uyarısı

Putin, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" konusunda Batı'yı uyararak bunların geçilmesi durumunda "asimetrik, hızlı ve sert" bir tepki verileceğini söylemişti.

Putin bu haftaki konuşmasını, Ukrayna ve muhalif lider Aleksey Navalni konusunda Batı ile gerginliklerin yaşandığı bir ortamda yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya askerlerini geri çekme çağrısında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'yı arayarak askerlerini sınıra göndermekten vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen endişe verici gelişmelerin sona ermesi gerektiğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta telefonda konuştu, bir zirve düzenlenmesi teklifinde bulundu.

AFP haber ajansı, Rusya cephesinin bu gelişmeyi Ukrayna gerilimini yumuşatmak için ilk adımın ABD'nin attığı şeklinde yorumladığını aktardı.