Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti

12 dakika önce

Kaynak, European Pressphoto Agency

Hindistan, dünyadaki günlük en yüksek koronavirüs vakasını kaydederek bir rekor kırdı.

Son 24 saat içinde ülkede 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Can kaybı ise 2 bin 104 olarak açıklandı; bu da ülkede yaşanan en yüksek günlük ölüm sayısı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 16 milyona yaklaştı, bu ABD'den sonra dünyada koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada gelmesi demek.

Hindistan sağlık sistemi, ikinci koronavirüs dalgasıyla mücadele etmekte zorlanıyor.

Reuters haber ajansına göre aileler cenazelerini düzenlemek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Oksijen krizi yüzünden ölenler oldu

Büyük şehirlerde kalabalıklar yer olmadığı için hastaneler dışında toplanıyor; diğer yandan kimi hastaların oksijen sırası beklerken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hükümetin baş bakan yardımcılarından Manish Sisodia, perşembe günü yaptığı açıklamada kimi hastanelerde oksijen tedariğinin tamamen bittiğini belirtti.

Başka hastanelerde de oksijen tedariğininçok azaldığı aktarılıyor.

Hint siyasetçi Saurabh Bharadwaj, attığı tweetinde eğer bu konuda insanlar bir araya gelip yardım elini uzatmazsa, "hastaların, suya muhtaç balıklar gibi hayatını kaybedeceğini" kaleme aldı.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Yüksek Mahkeme, çarşamba günü yaptığı açıklamada oksijen krizinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek bu konuda neler yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, krizin sona ermesi için perşembe günü düzenlediği toplantıda yetkililerden daha fazla oksijen üretilebilmesi için yöntemler geliştirmelerini istedi.

Aşılama kampanyası da yavaşladı

Ülkede geçen yılki gibi ulusal bir sokağa çıkma kısıtlaması henüz ilan edilmedi, kısıtlamalar konusunda eyaletler karar alıyor.

Hindistan'da artan vakalar yüzünden kimi ülkeler seyahat kısıtlamasına gitti.

Lancet Covid-19 Komisyonu tarafından yapılan bir modelleme çalışması kontrol altına alınmazsa haziran ayı başında Hindistan'da her gün 2.300 kişinin ölebileceğini ortaya koyuyor.

Sosyal medya paylaşımlarında Covid cenazeleri, kalabalık mezarlıklar, yaslı yakınların isyanı, hastanelere hasta taşıyan ambulansların oluşturduğu kuyruklar, ölülerin sığmadığı morglar ve hastane koridorlarına taşan ve kimi zaman iki hastanın birden yatırıldığı yatakların videoları var.

İnsanlar, yatak, ilaç, test, oksijen ve en temel ilaçları bulabilmek için yardım çağrıları yapıyor.

İlaçlar karaborsaya düşmüş, testlerin sonucunu almak için günlerce beklemek gerekiyor.

Hindistan'da yürütülen devasa aşılama kampanyası da salgının bu hızlı yaygınlaşmasından etkilendi.

Haftada 100 milyon doz aşılamaya kadar çıkılmışken geçen hafta aşı sıkıntısı baş gösterdi.

Şu ana kadar ülkede 130 milyon doz aşı uygulandı.

Hindistan'da vakaların bu kadar çok artmasının arkasında salgının kontrol altına alınmasının ardından yüz binlerce kişinin katıldığı Hindu festivalinin ve seçimlerin düzenlenmesi var.