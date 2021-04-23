Akdeniz'de göçmen botu battı: '100'den fazla ölü'

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"Çok üzgünüz" diye yardım kuruluşu, sadece bu yıl, son olay hariç 350'den fazla göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de hayatını kaybettiğini belirtti.