Bitcoin 50 bin doların altını gördü, Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı

23 Nisan 2021, 15:17 +03

Kaynak, Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi kanununda bir dizi değişiklik yapma planına ilişkin söylentiler, kripto para piyasalarını derinden sarstı.

Haberlerin yayılmasının ardından S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta sert satışlar görüldü. Bitcoin de 2021 yılında ilk kez 50 bin doların altında işlem görürken Ethereum da 2,277.11 dolara geriledi. Gün içinde piyasanın toparlanmasıyla Bitcoin 50 bin dolar düzeyini yeniden gördü.

Biden'ın vergi planında, sermaye kazançları üzerindeki vergileri neredeyse iki katına çıkarmak yer alırken, 1 milyon dolardan fazla kazanan kişilerin yüzde 39,6 vergi ödemesi gibi maddelerin kripto para piyasalarını etkilediği değerlendiriliyor.

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamında sert düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi.

İkinci büyük kripto para birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,72 düşüşle 2,277.11 doları gördü.

Melbourne merkezli borsa acentesi Pepperstone Markets Ltd Araştırma Direktörü Chris Weston, Biden'ın yeni vergi planından bahsederek, "Şu an herkes bunu konuşuyor. Ethereum mevcut hareketin simgesi haline geldi" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Başkanı Biden'ın yeni vergi planına ilişkin söylentiler piyasaları sarstı.

Piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi güne yaklaşık yüzde 20 düşüşle başlarken ilerleyen saatlerde toparlanarak yüzde 4 değer kazandı. Böylece düşüş ortalama yüzde 16'ya geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüş yaşadı.

2021'in en sert düşüşü

Bitcoin aslında sadece 2021'de bile yüzde 74'lük bir yükseliş yaşamıştı. Bitcoin'in değerinde son dönemde gelen hızlı yükselişte büyük şirketlerin aldığı kararlar da etkili olmuştu. Ethereum ise üç kattan fazla artmıştı.

Bitcoin ve Ethereum, ana akım şirketlerin ve büyük yatırımcıların kripto para dünyasına girmesiyle geleneksel yatırım araçlarından büyük ölçüde daha iyi performans gösterdi.

Elon Musk, Şubat ayında yaptığı açıklamada elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve ileride bu kripto para birimini otomobil satın alımlarında kabul edeceğini açıkladı.

Mastercard, bazı kripto para birimlerini ödemelerde kabul etmeyi planladığını açıklarken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock de Bitcoin'i nasıl kullanabileceğine dair yöntemler araştırdığını duyurdu.

Ancak Bitcoin'in bir para birimi olmadığı ve manipülasyonlara açık spekülatif bir yatırım aracı olduğuna dair eleştiriler de yapılıyor.

Türkiye'de ise kripto paraların ödeme hizmetlerinde kullanılması, Merkez Bankası'nın yönetmeliğiyle yasaklandı.