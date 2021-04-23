Covid: Hindistan’da salgın trajediye dönüştü, aileler sevdiklerinin tedavi görmesi için hastane kapılarında yalvarıyor

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Covid: Hindistan’da salgın trajediye dönüştü, aileler sevdiklerinin tedavi görmesi için hastane kapılarında yalvarıyor

23 Nisan 2021, 11:58 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Hindistan dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte büyük bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya.

Ülkede dün 332,730 koronavirüs vakası açıklandı ve bu dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı.

Hindistan'da sadece son 24 saatte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk dalgasını kontrol altında tutmayı başaran ülkede normalleşmenin önü açılmış, dini törenler ve siyasi mitinglerde binlerce kişi bir araya gelmişti.

Ancak ikinci dalga Hindistan’ı çok daha güçlü vurmuş durumda.

Hastanelerdeki oksijen stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.