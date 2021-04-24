Hindistan - Hastanelerden acil durum uyarısı: Oksijen olmadığı için Covid hastalarımız ölüyor

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Hindistan'da Covid vaka sayısı ve ölümleri üç gün üst üste yeni rekorlar kırarken, hastaneler oksijen bulunamaması nedeniyle hastalarının öldüğünü söylüyor.

Ülkede son üç günde yaklaşık yarım milyon vaka kayıtlara geçerken, bunun 346.786'sı son 24 saatte tespit edildi.

Bir yetkili başkent Delhi'deki Jaiur Golden hastanesinde, gece saatlerinde oksijen olmadığı için 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hükümet, sorunun en çok yaşandığı bölgelere oksijen nakliyatı için trenlerin ve hava kuvvetlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde son 24 saatte 2624 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, Cuma günü bu sayı 2263 olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hindistan'daki durumun kononavirüsün neler yapabileceğine dair "yıkıcı bir uyarı" olduğunu söyledi.

Hindistan hükümeti yılbaşında virüsü yendiğine inanıyordu. Şubat ortasında yeni vaka sayısı 11 bine kadar düşmüştü ve ülkede üretilen aşılar ihrac ediliyordu. Mart sonunda ise sağlık bakanı pandemine "sona yaklaşıldığını" söylemişti.

Ancak yeni varyantların ortaya çıkması ve milyonlarca hacının bir araya geldiği Kumbh Mela festivali gibi kitlesel toplantılar yüzünden yeni bir dalga başladı.

'Hastalar ölecek'

Başkent Delhi'deki hastaneler kırılma noktasına geldikleri uyarısı yaptı. Holy Family Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi dolu ve yeni yatak koyacak yer de yok.

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Dr. Sumit Ray BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün hastaneler dayanma gücünün sonunda. Oksijen biterse, çok sayıda hastanın kurtulma ümidi yok olur. Dakikalar içinde ölürler. Solunum cihazına bağlı hastaların yüksek akışlı oksijene ihtiyacı var. Oksijen durursa, çoğu ölecek" dedi.

Bir başka hastane de oksijen acil durumu ilan etti ve sadece 30 dakikalık oksijen kaldığını söyledi. Moolchand Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı 135 Covid hastası var ve bölgedeki hastaneler benzer durumda.

Moolchand Hastanesi'nin Başhekimi Madhu Handa NDTV'ye yaptığı açıklamada "Mümkün olduğunca çok hayatı kurtarabilmek için gece personelimizin tümünü hastanede tuttuk. Umarız oksijen zamanında gelir. Umutla bekliyoruz ve bu her gün yaşanan bir durum" dedi.

Handa, sorun çözülene dek hastaneye yeni hasta yatışı yapamadıklarını da söyledi.

Jaihur Golden Hastanesi'nden bir doktor da BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin Cuma günü 3,6 ton oksijen sözü verdiğini ancak gece yarısı söz verilenin çok azının getirildiğini belirtti.

Delhi yönetiminin Başbakanı Arvind Kejriwal, televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada oksijen talep etti ve "Ülkedeki tüm oksijen üreten fabrikalar derhal ordu kontrolüne alınmalı" dedi.