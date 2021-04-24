TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

22 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.