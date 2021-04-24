1915 olayları esnasında Ermenileri koruyan dönemin Kütahya Valisi, İstanbullu Ermeniler tarafından anılıyor

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Esra Yalçınalp ve Efe Öç

bir saat önce

Son yıllarda, İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında dünyadakilerden farklı bir 24 Nisan anması yaşanıyor.

İstanbullu Ermeni toplumunun mensupları, dönemin Kütahya Valisi Faik Ali Ozansoy'un mezarı başında toplanıp İslami usüllere göre dua okutuyorlar.

Bunun sebebi, 1915 olayları esnasında Ozansoy'un Kütahya ve çevresindeki Ermenileri himayesi altına alması ve bunun karşılığında sadece hayır duası istediğini vasiyet etmesi.

Toros Apik, aylar süren araştırmalar sonucunda Vali Ozansoy'un mezarını tespit etti ve orijinaline göre yeniden düzenlenmesini sağladı.